***ISSEN* *ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
06.06.2023 18:30
***ISSEN******ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Ortaklığımız, Bağlı Ortaklığı İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş. (ISSEN) payları ile ilgili olarak 16,52 TL ortalama fiyattan toplam 1.500.000 TL nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş. (ISSEN) sermayesindeki payımız %76,18 olmuştur. İşlem detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
06/06/2023 1.500.000 0 1.500.000 321.819.731,19 323.319.731,19 % 75,82 % 75,82 % 76,18 % 76,18
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156570
BIST
18:055.389
En Düşük
|Değişim
|: 0,30%
|| 16,14
|Açılış
|: 5.372
|
|Önceki Kapanış
|: 5.373
|
5.315
En Yüksek
5.440
18:0521,5270
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,2701
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2100
|
21,7234
En Düşük
21,2191
18:0523,0997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1991
|Açılış
|: 23,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7000
|
23,3824
En Düşük
22,8128
18:051.358,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 17,64
|Açılış
|: 1.358,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340,74
|
1.368,74
En Düşük
1.338,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLGYO
|2,86
|521.824.350
|% 10,00
|
|BURVA
|44,48
|114.365.401
|% 9,99
|
|EKIZ
|16,96
|5.334.183
|% 9,99
|
|BURCE
|165,30
|177.055.393
|% 9,98
|
|PENTA
|19,09
|341.491.063
|% 9,97
|
|IMASM
|21,80
|697.646.665
|% -9,99
|
|ISSEN
|16,52
|55.595.086
|% -9,97
|
|DOGUB
|18,65
|77.725.498
|% -9,02
|
|MARKA
|11,39
|74.877.944
|% -8,00
|
|OZRDN
|15,03
|26.525.995
|% -7,62
|
|THYAO
|165,40
|9.499.653.585
|% 0,55
|
|SASA
|66,35
|6.930.203.649
|% 4,00
|
|KCHOL
|93,90
|5.046.911.002
|% 0,11
|
|ASELS
|52,05
|4.846.531.482
|% 1,86
|
|AKBNK
|18,04
|3.909.625.396
|% -0,72
|
|EKGYO
|7,45
|2.373.828.714
|% -1,97
|
|ISCTR
|12,75
|3.152.906.602
|% 0,95
|
|YKBNK
|11,95
|2.892.626.616
|% -0,99
|
|AKBNK
|18,04
|3.909.625.396
|% -0,72
|
|KLGYO
|2,86
|521.824.350
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,5195
|21,5282
|% 1,28
|
|Euro
|23,1047
|23,1404
|% 1,05
|
|Sterlin
|26,6603
|26,7940
|% 1,18
|
|Frank
|23,6155
|23,7578
|% 1,09
|
|Riyal
|5,7213
|5,7500
|% 1,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.964
|2,07
|
|Altın Gr.
|1.358
|1.358
|17,33
|
|Cumhuriyet
|9.243
|9.383
|229,00
|
|Tam
|9.195
|9.434
|233,09
|
|Yarım
|4.517
|4.619
|94,00
|
|Çeyrek
|2.252
|2.310
|41,00
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,60
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|16,31
|16,32
|0,20
|
|B. Petrol
|76,39
|76,39
|-0,32
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
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