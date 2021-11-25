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***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

25.11.2021 16:39
***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden ve mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak halka arz edilmek suretiyle 15.500.000 TL tutarında artırılması suretiyle 141.465.993,92 TL'ye çıkartılmasına ve halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.11.2021 tarih ve 2021/54 sayılı bültenin olumlu kararı üzerine, 15.500.000 TL'lik sermayeyi temsilen ihraç edilen payların tamamı halka arza ilişkin İzahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde, bedelleri nakden ve tamamen ödenmek suretiyle satılmıştır.
Yönetim Kurulumuz sermaye artırımı işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri ile İzahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilmesine ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin 7. fıkrası kapsamında, Şirket Esas Sözleşmesinin sermayeye ilişkin  "Şirket Sermayesi" kenar başlıklı 6. maddesinin tadiline uygun görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmasına karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979630


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