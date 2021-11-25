***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
25.11.2021 16:39
***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden ve mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak halka arz edilmek suretiyle 15.500.000 TL tutarında artırılması suretiyle 141.465.993,92 TL'ye çıkartılmasına ve halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.11.2021 tarih ve 2021/54 sayılı bültenin olumlu kararı üzerine, 15.500.000 TL'lik sermayeyi temsilen ihraç edilen payların tamamı halka arza ilişkin İzahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde, bedelleri nakden ve tamamen ödenmek suretiyle satılmıştır.
Yönetim Kurulumuz sermaye artırımı işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri ile İzahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilmesine ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin 7. fıkrası kapsamında, Şirket Esas Sözleşmesinin sermayeye ilişkin "Şirket Sermayesi" kenar başlıklı 6. maddesinin tadiline uygun görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979630
BIST
17:331.812
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,10
|Açılış
|: 1.816
|
|Önceki Kapanış
|: 1.812
|
1.834
En Düşük
1.806
17:3311,9747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0871
|Açılış
|: 11,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,0000
|
12,2212
En Düşük
11,8488
17:3313,4477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1180
|Açılış
|: 13,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,7288
En Düşük
13,2452
17:33688,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 5,35
|Açılış
|: 688,88
|
|Önceki Kapanış
|: 683,53
|
704,56
En Düşük
680,76
BIST En Aktif Hisseler17:33
|TRILC
|11,88
|248.459.743
|% 10,00
|
|YEOTK
|55,55
|82.457.005
|% 10,00
|
|TUCLK
|17,60
|17.329.215
|% 10,00
|
|UZERB
|33,88
|317.896
|% 10,00
|
|BALAT
|8,80
|781.033
|% 10,00
|
|IDEAS
|37,26
|31.100.698
|% -10,00
|
|KENT
|184,80
|2.395.420
|% -9,99
|
|KZBGY
|30,40
|20.223.173
|% -9,95
|
|AKFGY
|5,09
|21.762.164
|% -8,78
|
|DITAS
|25,42
|117.127.143
|% -7,36
|
|SASA
|39,18
|2.533.113.674
|% 1,93
|
|PETKM
|7,67
|1.977.973.806
|% -3,40
|
|ASELS
|21,20
|1.770.608.245
|% 0,95
|
|GARAN
|11,74
|1.722.288.213
|% -0,76
|
|KRDMD
|8,76
|1.381.850.723
|% -0,23
|
|YKBNK
|3,36
|920.041.740
|% -3,17
|
|PETKM
|7,67
|1.977.973.806
|% -3,40
|
|VAKBN
|4,02
|832.415.148
|% 1,01
|
|KRDMD
|8,76
|1.381.850.723
|% -0,23
|
|AKBNK
|6,86
|1.076.004.786
|% -1,72
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,9596
|11,9747
|% 0,73
|
|Euro
|13,4248
|13,4477
|% 0,89
|
|Sterlin
|15,9117
|15,9915
|% 0,71
|
|Frank
|12,7733
|12,8502
|% 0,74
|
|Riyal
|3,1871
|3,2030
|% 0,88
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|2,71
|
|Altın Gr.
|692
|692
|8,76
|
|Cumhuriyet
|4.551
|4.620
|10,00
|
|Tam
|4.526
|4.646
|-1,50
|
|Yarım
|2.188
|2.247
|-0,73
|
|Çeyrek
|1.097
|1.124
|-0,36
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,61
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,11
|9,12
|0,12
|
|B. Petrol
|82,15
|82,15
|-0,10
|
Seans Raporu
17:33
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-
17:45KUTPO
Yüzde 9.90 oranında artışla 115.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 583, 496 adet işlem
-
17:44AYEN
Yüzde 5.16 oranında artışla 6.52 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 759, 192 adet işlem
-
17:43RTALB
Yüzde 6.79 oranında artışla 21.22 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 956, 859 adet işlem
-
17:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 51 kaybederek (% -0.08 ) 1, 970
-
17:41
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, PETKM, MOBTL