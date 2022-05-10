***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
10.05.2022 18:13
***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
125.965.994 3.613.416 32.009.155 35.708.516 -3.721.633 -18.259.715 7.484.844 -44.556.003 79.844.695 218.089.269 -120.844 217.968.425
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 79.844.695 -79.844.695 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -47.574 -2.466.567 0 0 8.232.572 5.718.431 -54.601 5.663.830
Dönem Sonu Bakiyeler
125.965.994 3.613.416 32.009.155 35.708.516 -3.769.207 -20.726.282 7.484.844 35.288.692 8.232.572 223.807.700 -175.445 223.632.255
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
141.465.994 3.613.416 196.159.833 191.476.306 -5.192.733 -16.730.657 11.445.096 26.289.800 133.679.404 682.206.459 -167.375 682.039.084
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 133.679.404 -133.679.404 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -4.388 -3.603.721 0 0 99.404.642 95.796.533 -52.877 95.743.656
Dönem Sonu Bakiyeler
141.465.994 3.613.416 196.159.833 191.476.306 -5.197.121 -20.334.378 11.445.096 159.969.204 99.404.642 778.002.992 -220.252 777.782.740
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-42.337.561 -41.350.236
Dönem Karı (Zararı)
99.351.765 8.177.971
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
99.351.765 8.177.971
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
34.249.822 20.129.623
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 4.417.868 4.431.337
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
990.824 -356.374
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 0 213.870
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 990.824 -570.244
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
344.213 829.294
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 770.686 298.892
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -426.473 530.402
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.144.466 8.141.305
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -1.815.089 -1.709.890
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 8.506.400 11.230.732
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-546.845 -1.379.537
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.066.283 3.148.704
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.066.283 3.148.704
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 21.286.168 3.935.357
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-168.349.918 -58.624.737
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-72.971.404 -28.376.051
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.767.733 2.454.874
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 -1.806.362
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-81.541.258 -21.005.070
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-6.785.195 -12.975.684
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.556.578 7.110.652
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.053.543 461.722
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.787.363 -4.488.818
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-14.366.397 -4.739.910
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.420.966 251.092
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-34.748.331 -30.317.143
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -139.065 -57.876
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
15 0 -411.500
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -7.450.165 -10.563.717
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.983.252 -4.815.439
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 620.657
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.983.252 -5.436.096
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
82.143.716 40.142.524
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
279.062.727 192.676.925
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-215.551.527 -141.263.551
Ödenen Faiz
6.895.517 -6.476.297
Alınan Faiz
1.815.089 1.709.890
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
9.921.910 -6.504.443
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.822.903 -6.023.151
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
51.272.433 -5.963.570
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
77.095.336 -11.986.721
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.2 274.480.692 132.224.559
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.2 351.576.028 120.237.838
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 351.576.028 274.480.692
Finansal Yatırımlar
667.831 10.589.756
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
3.3 667.831 10.589.756
Ticari Alacaklar
445.221.374 375.616.300
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5, 26 6.497.648 4.487.577
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 438.723.726 371.128.723
Diğer Alacaklar
14.691.550 8.561.864
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26 4.000.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 10.691.550 8.561.864
Türev Araçlar
8 0 1.066.283
Stoklar
9 411.619.051 331.068.617
Peşin Ödenmiş Giderler
10 29.378.097 22.592.902
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 121.790 37.880
Diğer Dönen Varlıklar
15 52.705.671 40.851.340
ARA TOPLAM
1.305.981.392 1.064.865.634
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.305.981.392 1.064.865.634
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
11 388.356.707 382.050.459
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 33.450.485 33.397.443
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
28.743.558 26.014.262
Şerefiye
14 7.588.495 7.588.495
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 21.155.063 18.425.767
Diğer Duran Varlıklar
15 836.522 1.198.477
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
451.387.272 442.660.641
TOPLAM VARLIKLAR
1.757.368.664 1.507.526.275
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
337.483.171 278.850.195
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
337.483.171 278.850.195
Banka Kredileri
4 328.076.855 266.255.361
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 9.406.316 12.594.834
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
199.532.481 175.129.845
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
199.532.481 175.129.845
Banka Kredileri
4 199.532.481 175.129.845
Ticari Borçlar
137.095.366 121.445.353
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6, 26 507.233 507.233
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 136.588.133 120.938.120
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 8.516.503 13.648.648
Diğer Borçlar
4.886.980 3.552.294
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 149.275 155.885
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 4.737.705 3.396.409
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
10 2.564.159 5.338.914
Türev Araçlar
8 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 22.174.380 7.366.255
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.136.049 4.562.522
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 4.136.049 4.562.522
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 2.886.700 5.307.675
ARA TOPLAM
719.275.789 615.201.701
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
719.275.789 615.201.701
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
231.254.457 182.588.491
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
231.254.457 182.588.491
Banka Kredileri
4 198.949.637 152.553.020
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 32.304.820 30.035.471
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.727.127 9.479.138
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 11.727.127 9.479.138
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 17.328.551 18.217.861
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
260.310.135 210.285.490
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
979.585.924 825.487.191
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
778.002.992 682.206.459
Ödenmiş Sermaye
19 141.465.994 141.465.994
Sermaye Düzeltme Farkları
19 3.613.416 3.613.416
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
196.159.833 196.159.833
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
165.944.807 169.552.916
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
186.279.185 186.283.573
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
191.476.306 191.476.306
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.197.121 -5.192.733
Yabancı Para Çevrim Farkları
-20.334.378 -16.730.657
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11.445.096 11.445.096
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
159.969.204 26.289.800
Net Dönem Karı veya Zararı
99.404.642 133.679.404
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-220.252 -167.375
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
777.782.740 682.039.084
TOPLAM KAYNAKLAR
1.757.368.664 1.507.526.275
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 465.694.255 188.490.755
Satışların Maliyeti
18 -323.972.023 -147.741.251
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
141.722.232 40.749.504
BRÜT KAR (ZARAR)
141.722.232 40.749.504
Genel Yönetim Giderleri
19 -10.078.054 -11.214.986
Pazarlama Giderleri
19 -3.950.544 -3.380.285
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -965.661 -1.061.088
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 109.811.004 32.061.161
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -34.463.276 -18.813.685
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
202.075.701 38.340.621
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 184.158
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
202.075.701 38.524.779
Finansman Gelirleri
21 4.850.395 29.248.105
Finansman Giderleri
21 -86.288.163 -55.659.556
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
120.637.933 12.113.328
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-21.286.168 -3.935.357
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -22.174.380 -3.475.851
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 888.212 -459.506
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
99.351.765 8.177.971
DÖNEM KARI (ZARARI)
99.351.765 8.177.971
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-52.877 -54.601
Ana Ortaklık Payları
99.404.642 8.232.572
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.388 -47.574
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -5.485 -59.468
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.097 11.894
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.097 11.894
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-3.603.721 -2.466.567
Yabancı Para Çevrim Farkları
-3.603.721 -2.466.567
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.608.109 -2.514.141
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
95.743.656 5.663.830
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-52.877 -54.601
Ana Ortaklık Payları
95.796.533 5.718.431
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028514
BIST