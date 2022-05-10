***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler125.965.994 3.613.416 32.009.155 35.708.516 -3.721.633 -18.259.715 7.484.844 -44.556.003 79.844.695 218.089.269 -120.844 217.968.425Transferler0 0 0 0 0 0 0 79.844.695 -79.844.695 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -47.574 -2.466.567 0 0 8.232.572 5.718.431 -54.601 5.663.830Dönem Sonu Bakiyeler125.965.994 3.613.416 32.009.155 35.708.516 -3.769.207 -20.726.282 7.484.844 35.288.692 8.232.572 223.807.700 -175.445 223.632.255Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler141.465.994 3.613.416 196.159.833 191.476.306 -5.192.733 -16.730.657 11.445.096 26.289.800 133.679.404 682.206.459 -167.375 682.039.084Transferler0 0 0 0 0 0 0 133.679.404 -133.679.404 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -4.388 -3.603.721 0 0 99.404.642 95.796.533 -52.877 95.743.656Dönem Sonu Bakiyeler141.465.994 3.613.416 196.159.833 191.476.306 -5.197.121 -20.334.378 11.445.096 159.969.204 99.404.642 778.002.992 -220.252 777.782.740Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-42.337.561 -41.350.236Dönem Karı (Zararı)99.351.765 8.177.971Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)99.351.765 8.177.971Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler34.249.822 20.129.623Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,12 4.417.868 4.431.337Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler990.824 -356.374Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 0 213.870Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 990.824 -570.244Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler344.213 829.294Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 770.686 298.892Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 -426.473 530.402Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler6.144.466 8.141.305Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21 -1.815.089 -1.709.890Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 8.506.400 11.230.732Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-546.845 -1.379.537Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler1.066.283 3.148.704Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler7 1.066.283 3.148.704Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 21.286.168 3.935.357İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-168.349.918 -58.624.737Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-72.971.404 -28.376.051Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.767.733 2.454.874Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)0 -1.806.362Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-81.541.258 -21.005.070Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-6.785.195 -12.975.684Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler15.556.578 7.110.652Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.053.543 461.722İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-16.787.363 -4.488.818Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-14.366.397 -4.739.910Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-2.420.966 251.092Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-34.748.331 -30.317.143Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -139.065 -57.876Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler15 0 -411.500Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -7.450.165 -10.563.717YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-13.983.252 -4.815.439Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 620.657Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-13.983.252 -5.436.096FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI82.143.716 40.142.524Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri279.062.727 192.676.925Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-215.551.527 -141.263.551Ödenen Faiz6.895.517 -6.476.297Alınan Faiz1.815.089 1.709.890Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)9.921.910 -6.504.443YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)25.822.903 -6.023.151Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi51.272.433 -5.963.570NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)77.095.336 -11.986.721DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.2 274.480.692 132.224.559DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.2 351.576.028 120.237.838Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 351.576.028 274.480.692Finansal Yatırımlar667.831 10.589.756Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri3.3 667.831 10.589.756Ticari Alacaklar445.221.374 375.616.300İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5, 26 6.497.648 4.487.577İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 438.723.726 371.128.723Diğer Alacaklar14.691.550 8.561.864İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar26 4.000.000 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 10.691.550 8.561.864Türev Araçlar8 0 1.066.283Stoklar9 411.619.051 331.068.617Peşin Ödenmiş Giderler10 29.378.097 22.592.902Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 121.790 37.880Diğer Dönen Varlıklar15 52.705.671 40.851.340ARA TOPLAM1.305.981.392 1.064.865.634TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.305.981.392 1.064.865.634DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar11 388.356.707 382.050.459Kullanım Hakkı Varlıkları13 33.450.485 33.397.443Maddi Olmayan Duran Varlıklar28.743.558 26.014.262Şerefiye14 7.588.495 7.588.495Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 21.155.063 18.425.767Diğer Duran Varlıklar15 836.522 1.198.477TOPLAM DURAN VARLIKLAR451.387.272 442.660.641TOPLAM VARLIKLAR1.757.368.664 1.507.526.275KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar337.483.171 278.850.195İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar337.483.171 278.850.195Banka Kredileri4 328.076.855 266.255.361Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 9.406.316 12.594.834Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları199.532.481 175.129.845İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları199.532.481 175.129.845Banka Kredileri4 199.532.481 175.129.845Ticari Borçlar137.095.366 121.445.353İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6, 26 507.233 507.233İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 136.588.133 120.938.120Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 8.516.503 13.648.648Diğer Borçlar4.886.980 3.552.294İlişkili Taraflara Diğer Borçlar26 149.275 155.885İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 4.737.705 3.396.409Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler10 2.564.159 5.338.914Türev Araçlar8 0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 22.174.380 7.366.255Kısa Vadeli Karşılıklar4.136.049 4.562.522Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 4.136.049 4.562.522Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 2.886.700 5.307.675ARA TOPLAM719.275.789 615.201.701TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER719.275.789 615.201.701UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar231.254.457 182.588.491İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar231.254.457 182.588.491Banka Kredileri4 198.949.637 152.553.020Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 32.304.820 30.035.471Uzun Vadeli Karşılıklar11.727.127 9.479.138Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 11.727.127 9.479.138Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 17.328.551 18.217.861TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER260.310.135 210.285.490TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER979.585.924 825.487.191ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar778.002.992 682.206.459Ödenmiş Sermaye19 141.465.994 141.465.994Sermaye Düzeltme Farkları19 3.613.416 3.613.416Paylara İlişkin Primler (İskontolar)196.159.833 196.159.833Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)165.944.807 169.552.916Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)186.279.185 186.283.573Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)191.476.306 191.476.306Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.197.121 -5.192.733Yabancı Para Çevrim Farkları-20.334.378 -16.730.657Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11.445.096 11.445.096Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları159.969.204 26.289.800Net Dönem Karı veya Zararı99.404.642 133.679.404Kontrol Gücü Olmayan Paylar-220.252 -167.375TOPLAM ÖZKAYNAKLAR777.782.740 682.039.084TOPLAM KAYNAKLAR1.757.368.664 1.507.526.275Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 465.694.255 188.490.755Satışların Maliyeti18 -323.972.023 -147.741.251TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)141.722.232 40.749.504BRÜT KAR (ZARAR)141.722.232 40.749.504Genel Yönetim Giderleri19 -10.078.054 -11.214.986Pazarlama Giderleri19 -3.950.544 -3.380.285Araştırma ve Geliştirme Giderleri19 -965.661 -1.061.088Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 109.811.004 32.061.161Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -34.463.276 -18.813.685ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)202.075.701 38.340.621Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 184.158Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)202.075.701 38.524.779Finansman Gelirleri21 4.850.395 29.248.105Finansman Giderleri21 -86.288.163 -55.659.556SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)120.637.933 12.113.328Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-21.286.168 -3.935.357Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -22.174.380 -3.475.851Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 888.212 -459.506SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)99.351.765 8.177.971DÖNEM KARI (ZARARI)99.351.765 8.177.971Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-52.877 -54.601Ana Ortaklık Payları99.404.642 8.232.572Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-4.388 -47.574Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -5.485 -59.468Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.097 11.894Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi1.097 11.894Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-3.603.721 -2.466.567Yabancı Para Çevrim Farkları-3.603.721 -2.466.567Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.608.109 -2.514.141TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)95.743.656 5.663.830Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-52.877 -54.601Ana Ortaklık Payları95.796.533 5.718.431http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028514BIST