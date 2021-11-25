***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.11.2021 10:17
***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Ege İhracatçılar Birliği tarafından 24.11.2021 tarihinde gerçekleştirilen ödül töreninde 2020 yılında "Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği" üyeleri arasında en fazla ihracat gerçekleştiren üçüncü firma ödülünü almıştır.
Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979569
BIST
10:231.830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 17,71
|Açılış
|: 1.816
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|Önceki Kapanış
|: 1.812
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1.831
En Düşük
1.816
10:2312,1427
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 0,2551
|Açılış
|: 12,0000
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|Önceki Kapanış
|: 12,5000
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12,2212
En Düşük
11,8488
10:2313,6516
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|: 2,41%
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|Önceki Kapanış
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704,56
En Düşük
680,76
BIST En Aktif Hisseler10:21
|TUCLK
|17,60
|15.445.628
|% 10,00
|
|UZERB
|33,88
|211.276
|% 10,00
|
|ISBTR
|34.155,10
|239.086
|% 10,00
|
|MIATK
|23,12
|9.561.045
|% 9,99
|
|DOBUR
|264,50
|5.666.913
|% 9,98
|
|CMENT
|25,80
|18.060
|% -7,19
|
|DITAS
|25,62
|6.471.213
|% -6,63
|
|KZBGY
|31,60
|8.543.028
|% -6,40
|
|TSPOR
|7,79
|108.469.746
|% -5,23
|
|SRVGY
|89,80
|5.005.849
|% -4,72
|
|SASA
|40,10
|437.413.957
|% 4,32
|
|ASELS
|21,40
|245.708.456
|% 1,90
|
|SISE
|12,10
|213.768.812
|% 0,92
|
|PETKM
|8,02
|179.594.270
|% 1,01
|
|GARAN
|11,84
|156.667.725
|% 0,08
|
|ODAS
|1,61
|91.029.068
|% 1,26
|
|YKBNK
|3,46
|92.276.648
|% -0,29
|
|PETKM
|8,02
|179.594.270
|% 1,01
|
|TSKB
|1,54
|29.853.705
|% 1,32
|
|SISE
|12,10
|213.768.812
|% 0,92
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,0875
|12,1357
|% 2,09
|
|Euro
|13,5696
|13,6476
|% 2,38
|
|Sterlin
|16,1596
|16,2406
|% 2,28
|
|Frank
|12,9682
|13,0464
|% 2,28
|
|Riyal
|3,2279
|3,2441
|% 2,17
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|5,21
|
|Altın Gr.
|701
|701
|17,13
|
|Cumhuriyet
|4.542
|4.610
|-219,00
|
|Tam
|4.517
|4.647
|-219,11
|
|Yarım
|2.183
|2.248
|-105,99
|
|Çeyrek
|1.095
|1.124
|-52,99
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,68
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|9,24
|9,26
|0,25
|
|B. Petrol
|82,20
|82,20
|-0,05
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