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***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.09.2022 10:40
***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

27.09.2022 tarihinde 2 oturum şeklinde gerçekleştirilecek olan 2022 yılı 6 aylık gerçekleşmeler ve yıl sonu beklentilerini içeren analist sunumu kurumumuz internet sitesinde değerli yatırımcılarımızla paylaşılmıştır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyrulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065419


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MMCAS 4,52 755.586 % 9,98  
KMPUR 57,90 84.814.825 % 9,76  
BAGFS 26,28 95.932.348 % 9,14  
KONTR 57,35 214.605.918 % 8,51  
GRNYO 4,99 6.746.751 % 8,01  
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11:12 Alış Satış %  
Dolar 18,4652 18,4881 % 0,07  
Euro 17,8142 17,8388 % 0,59  
Sterlin 19,8745 19,9742 % 1,07  
Frank 18,5848 18,6967 % 0,42  
Riyal 4,8983 4,9229 % 0,11  
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11:12 Alış Satış %  
Altın Ons 1.635 1.635 12,44  
Altın Gr. 973 973 10,14  
Cumhuriyet 6.609 6.709 -26,00  
Tam 6.612 6.698 19,00  
Yarım 3.217 3.275 7,00  
Çeyrek 1.613 1.635 6,00  
Gümüş.Ons 18,60 18,63 0,26  
Gümüş Gr. 11,09 11,11 0,20  
B. Petrol 83,84 83,84 0,98  
Seans Raporu 11:12
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