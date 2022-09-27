***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.09.2022 10:40
***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27.09.2022 tarihinde 2 oturum şeklinde gerçekleştirilecek olan 2022 yılı 6 aylık gerçekleşmeler ve yıl sonu beklentilerini içeren analist sunumu kurumumuz internet sitesinde değerli yatırımcılarımızla paylaşılmıştır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyrulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065419
BIST
11:143.281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 20,70
|Açılış
|: 3.271
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
3.289
En Düşük
3.265
11:1418,4845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0094
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5500
|
18,5132
En Düşük
18,4396
11:1417,8368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1026
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9049
En Düşük
17,6995
11:14971,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 8,45
|Açılış
|: 971,15
|
|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
975,07
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler11:12
|MMCAS
|4,52
|755.586
|% 9,98
|
|KMPUR
|57,90
|84.814.825
|% 9,76
|
|BAGFS
|26,28
|95.932.348
|% 9,14
|
|KONTR
|57,35
|214.605.918
|% 8,51
|
|GRNYO
|4,99
|6.746.751
|% 8,01
|
|ISGYO
|8,19
|5.842.975
|% -10,00
|
|ULUFA
|5,76
|758.385
|% -10,00
|
|EGSER
|32,00
|12.097.693
|% -9,96
|
|SKBNK
|2,11
|433.849.221
|% -7,46
|
|ZOREN
|3,96
|480.306.715
|% -6,82
|
|TSKB
|2,49
|1.271.480.654
|% -4,96
|
|SASA
|68,00
|1.226.073.088
|% 2,49
|
|THYAO
|69,75
|919.194.579
|% 0,50
|
|YKBNK
|7,17
|780.998.848
|% 3,46
|
|GARAN
|19,40
|658.569.047
|% 0,67
|
|TSKB
|2,49
|1.271.480.654
|% -4,96
|
|SKBNK
|2,11
|433.849.221
|% -7,46
|
|EKGYO
|4,01
|564.983.030
|% 2,04
|
|ZOREN
|3,96
|480.306.715
|% -6,82
|
|YKBNK
|7,17
|780.998.848
|% 3,46
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4652
|18,4881
|% 0,07
|
|Euro
|17,8142
|17,8388
|% 0,59
|
|Sterlin
|19,8745
|19,9742
|% 1,07
|
|Frank
|18,5848
|18,6967
|% 0,42
|
|Riyal
|4,8983
|4,9229
|% 0,11
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.635
|12,44
|
|Altın Gr.
|973
|973
|10,14
|
|Cumhuriyet
|6.609
|6.709
|-26,00
|
|Tam
|6.612
|6.698
|19,00
|
|Yarım
|3.217
|3.275
|7,00
|
|Çeyrek
|1.613
|1.635
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,60
|18,63
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,11
|0,20
|
|B. Petrol
|83,84
|83,84
|0,98
|