***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar27.09.2022 tarihinde 2 oturum şeklinde gerçekleştirilecek olan 2022 yılı 6 aylık gerçekleşmeler ve yıl sonu beklentilerini içeren analist sunumu kurumumuz internet sitesinde değerli yatırımcılarımızla paylaşılmıştır.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyrulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065419BIST