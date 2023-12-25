***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Bülent GÜRSOY 25.12.2023 tarihi itibariyle bağımsız yönetim kurulu üyeliği, denetimden sorumlu komite üyeliği, riskin erken saptanması komitesi başkanlığı ve kurumsal yönetim komitesi üyeliği görevlerinden istifa etmiştir.Sn. Bülent GÜRSOY'dan boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine süresi içerisinde bir görevlendirme yapılacaktır.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229096BIST