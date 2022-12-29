***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.03.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin tamamlanan sermaye artırımı süreci kapsamında elde edilen fonun tamamı, fon kullanım raporunda gösterildiği şekilde kullanılmış, fon kullanımı tamamlanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33.maddesi gereğince hazırlanan 27.12.2022 tarihli Denetim Komitesi Raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091223BIST