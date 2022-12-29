***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
29.12.2022 18:10
***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.03.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin tamamlanan sermaye artırımı süreci kapsamında elde edilen fonun tamamı, fon kullanım raporunda gösterildiği şekilde kullanılmış, fon kullanımı tamamlanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33.maddesi gereğince hazırlanan 27.12.2022 tarihli Denetim Komitesi Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091223
BIST
18:055.477
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 131,31
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.477
En Düşük
5.332
18:0518,7144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0040
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7414
En Düşük
18,6762
18:0520,0050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1484
|Açılış
|: 20,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
20,0050
En Düşük
19,8499
18:051.090,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,37
|Açılış
|: 1.090,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.094,45
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ICBCT
|11,22
|95.692.744
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,20
|96.042.666
|% 10,00
|
|TERA
|17,71
|1.105.423
|% 10,00
|
|ORMA
|74,80
|1.680.382
|% 10,00
|
|BRKVY
|39,38
|494.614.616
|% 10,00
|
|ULUFA
|11,52
|124.306.281
|% -10,00
|
|UMPAS
|6,73
|1.158.092
|% -9,91
|
|PLTUR
|15,68
|1.349.529.204
|% -9,68
|
|KOZAL
|550,00
|7.225.700.108
|% -7,83
|
|OZSUB
|18,30
|35.169.959
|% -4,69
|
|KOZAL
|550,00
|7.225.700.108
|% -7,83
|
|THYAO
|142,30
|6.441.918.661
|% 1,57
|
|ENKAI
|34,14
|5.031.358.057
|% 7,09
|
|SISE
|43,04
|4.183.973.337
|% 3,26
|
|ASELS
|58,80
|3.742.106.697
|% 0,68
|
|EKGYO
|8,62
|3.561.572.295
|% 5,64
|
|YKBNK
|12,00
|2.896.022.413
|% 3,54
|
|KRDMD
|18,09
|3.521.499.228
|% 3,08
|
|PETKM
|19,86
|3.687.077.767
|% 4,31
|
|ISCTR
|12,92
|2.246.016.322
|% 2,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7044
|18,7146
|% 0,02
|
|Euro
|19,9749
|19,9985
|% 0,71
|
|Sterlin
|22,4960
|22,6088
|% 0,34
|
|Frank
|20,1660
|20,2875
|% 0,55
|
|Riyal
|4,9605
|4,9854
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|8,43
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.091
|4,76
|
|Cumhuriyet
|7.326
|7.437
|30,00
|
|Tam
|7.361
|7.424
|34,00
|
|Yarım
|3.565
|3.628
|10,00
|
|Çeyrek
|1.788
|1.814
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,96
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|14,37
|14,39
|0,25
|
|B. Petrol
|83,00
|83,00
|-0,99
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 87, 67 artarak (% 1.86 ) 4, 812
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RYGYO, ALGYO, TERA, BRMEN, RYSAS, DOGUB, DIRIT, ARCLK, YAYLA, TUREX
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ULUFA, UMPAS
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17:59
BRMEN, VESBE, ICBCT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
AHGAZ, MEDTR, UMPAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında