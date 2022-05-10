***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.05.2022 18:12
***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NECATİ KÖKLÜ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 10.10.1968 İcrada Görevli Değil Evet 0.5288 Bağımsız Üye Değil Hayır
ALİ KANTUR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 16.04.1999 İcrada Görevli Değil Evet 0.5407 Bağımsız Üye Değil Hayır
MUSTAFA ÖZPEHLİVAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 07.05.2016 İcrada Görevli Değil Evet 0.4865 Bağımsız Üye Değil Hayır
METİN GÜLTEPE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28.03.2014 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
YAKUP AKPINAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 14.04.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022309 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
BÜLENT GÜRSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 14.04.2022 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022309 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı - Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028507
BIST
18:002.493
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 27,77
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
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2.495
En Düşük
2.478
18:0015,2465
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1615
|Açılış
|: 15,3280
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|Önceki Kapanış
|: 15,1350
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15,2694
En Düşük
15,0772
18:0016,0868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1457
|Açılış
|: 16,1500
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|Önceki Kapanış
|: 15,9300
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16,1765
En Düşük
15,9282
18:00907,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 7,98
|Açılış
|: 907,56
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|Önceki Kapanış
|: 899,27
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914,72
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler18:00
|EDATA
|15,95
|47.191.645
|% 10,00
|
|PNLSN
|13,99
|84.315.220
|% 9,98
|
|PKENT
|229,40
|70.411.778
|% 9,97
|
|ACSEL
|46,80
|14.968.928
|% 9,96
|
|IMASM
|24,12
|17.406.126
|% 9,94
|
|GMTAS
|2,97
|29.324.228
|% -10,00
|
|ETILR
|9,11
|48.201.926
|% -9,98
|
|SELVA
|15,82
|11.331.280
|% -9,96
|
|GEDZA
|24,70
|66.692.950
|% -9,92
|
|AKSGY
|2,14
|32.488.899
|% -7,36
|
|SISE
|20,08
|3.389.530.931
|% 4,26
|
|KRDMD
|16,87
|3.006.582.575
|% 3,31
|
|THYAO
|42,34
|2.671.913.505
|% 0,09
|
|EREGL
|34,62
|2.312.377.087
|% 3,28
|
|ASELS
|24,16
|1.917.971.483
|% 1,77
|
|EKGYO
|2,77
|1.577.560.487
|% 3,36
|
|HLGYO
|2,20
|563.676.028
|% 4,76
|
|YKBNK
|4,86
|927.715.991
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,83
|700.580.442
|% 3,79
|
|KRDMD
|16,87
|3.006.582.575
|% 3,31
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2370
|15,2465
|% 1,07
|
|Euro
|16,0685
|16,0868
|% 0,91
|
|Sterlin
|18,7204
|18,8142
|% 0,95
|
|Frank
|15,2886
|15,3807
|% 1,13
|
|Riyal
|4,0534
|4,0737
|% 1,09
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|-3,79
|
|Altın Gr.
|909
|910
|10,31
|
|Cumhuriyet
|6.153
|6.247
|31,00
|
|Tam
|6.129
|6.285
|32,86
|
|Yarım
|2.962
|3.040
|15,90
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|7,95
|
|Gümüş.Ons
|21,73
|21,76
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,68
|0,10
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,80
|
Seans Raporu
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17:59RYSAS
Yüzde 5.74 oranında artışla 5.34 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 863, 562 adet işlem
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17:58IZINV
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Yüzde 9.90 oranında artışla 7.66 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 600, 863 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, SAHOL, KRDMD