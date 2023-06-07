***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.06.2023 18:10
***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
EDİZ KÖKLÜ CEO İş Adamı / İş Kadını
NURULLAH TENLİLER GENEL MÜDÜR Makine Mühendisi Compound ve Film Direktörü
ÖZER OKER MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ Üst Düzey Yönetici
VOLKAN SAVCIÖZEN MÜŞAVİR Matematikçi / İstatistikçi / Sigorta Risk Primi Uzmanı
ALTUĞ EKİNİL İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRÜ İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
MURAT HALICIOĞLU STRATEJİK PLANLAMA ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DİREKTÖRÜ Bilgisayar Mühendisi
DOĞANAY ÇERÇİ İŞ GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ Yönetici
SÜLEYMAN SARI TEDARİK ZİNCİRİ DİREKTÖRÜ Endüstri Mühendisi
ERSEN ÇELİK SATIŞ ve PAZARLAMA DİREKTÖRÜ Yönetici
KORAY KASAP SATIN ALMA DİREKTÖRÜ Makine Mühendisi Satış Pazarlama Birim Yöneticisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156837
BIST
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1.469,92
En Düşük
1.360,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOCO
|2.990,50
|37.655.603
|% 10,00
|
|EMNIS
|48,84
|1.649.199
|% 10,00
|
|SNPAM
|13,09
|1.251.775
|% 10,00
|
|HURGZ
|4,40
|57.742.395
|% 10,00
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|ALFAS
|369,80
|128.757.704
|% 9,99
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|IMASM
|19,62
|888.487.841
|% -10,00
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|DOGUB
|16,79
|57.547.066
|% -9,97
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|OYLUM
|4,36
|198.469.183
|% -9,17
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|KLRHO
|14,65
|791.125.617
|% -8,04
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|ATSYH
|61,00
|4.155.890
|% -7,51
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|THYAO
|172,50
|10.138.671.707
|% 4,29
|
|YKBNK
|12,11
|6.699.745.385
|% 1,34
|
|AKBNK
|18,39
|5.678.584.256
|% 1,94
|
|EKGYO
|7,97
|5.490.233.307
|% 6,98
|
|SISE
|45,74
|5.324.971.831
|% 6,67
|
|EKGYO
|7,97
|5.490.233.307
|% 6,98
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|YKBNK
|12,11
|6.699.745.385
|% 1,34
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|ISCTR
|13,28
|4.474.897.886
|% 4,16
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|AKBNK
|18,39
|5.678.584.256
|% 1,94
|
|SKBNK
|2,51
|663.674.931
|% 1,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,1968
|23,2015
|% 7,57
|
|Euro
|24,9501
|25,0095
|% 8,04
|
|Sterlin
|28,7931
|28,9375
|% 7,81
|
|Frank
|25,4227
|25,5758
|% 7,43
|
|Riyal
|6,1665
|6,1975
|% 7,56
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.941
|1.941
|-22,25
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|Altın Gr.
|1.449
|1.449
|87,85
|
|Cumhuriyet
|9.836
|9.985
|602,00
|
|Tam
|9.779
|10.046
|611,62
|
|Yarım
|4.753
|4.878
|251,00
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|Çeyrek
|2.369
|2.439
|126,00
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,46
|-0,14
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|Gümüş Gr.
|17,49
|17,50
|1,14
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|B. Petrol
|77,25
|77,25
|0,96
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