***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.01.2024 09:29
***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MUSTAFA ÖZPEHLİVAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 07.05.2016 İcrada Görevli Evet 0.4865 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
ALİ KANTUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 16.04.1999 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil
EDİZ KÖKLÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 29.12.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
YAKUP AKPINAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 14.04.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139852 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi - Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240978
BIST
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11:488.024
En Düşük
|Değişim
|: -0,10%
|| -7,74
|Açılış
|: 7.999
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|Önceki Kapanış
|: 8.032
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7.983
En Yüksek
8.046
11:4830,1308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0283
|Açılış
|: 30,1900
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|Önceki Kapanış
|: 30,1900
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30,1536
En Düşük
29,9533
11:4832,7732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0132
|Açılış
|: 32,8200
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|Önceki Kapanış
|: 32,8000
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32,8791
En Düşük
32,5668
11:481.958,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -4,63
|Açılış
|: 1.958,66
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|Önceki Kapanış
|: 1.963,28
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1.968,97
En Düşük
1.951,31
BIST En Aktif Hisseler11:48
|KFEIN
|74,25
|51.267.992
|% 10,00
|
|KBORU
|85,30
|498.834.276
|% 9,99
|
|ULAS
|18,83
|8.874.988
|% 9,99
|
|MAKTK
|6,06
|57.449.138
|% 9,98
|
|YAYLA
|8,67
|45.111.474
|% 9,75
|
|MTRKS
|44,02
|12.821.256
|% -33,30
|
|SNPAM
|100,10
|1.140.039
|% -9,00
|
|SEKUR
|27,40
|6.261.033
|% -7,12
|
|QNBFB
|250,00
|960.750
|% -7,06
|
|ATSYH
|44,22
|101.706
|% -5,91
|
|ISCTR
|25,96
|2.736.797.926
|% 3,02
|
|THYAO
|249,90
|1.646.317.267
|% 0,04
|
|AKBNK
|42,04
|1.443.434.731
|% 0,57
|
|YKBNK
|22,36
|1.161.174.003
|% 0,45
|
|MEGMT
|38,92
|965.965.831
|% 7,51
|
|ISCTR
|25,96
|2.736.797.926
|% 3,02
|
|EKGYO
|8,45
|531.974.433
|% 0,72
|
|SKBNK
|5,36
|282.400.606
|% 3,08
|
|YKBNK
|22,36
|1.161.174.003
|% 0,45
|
|KOZAL
|20,58
|876.255.118
|% 1,18
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1229
|30,1308
|% 0,09
|
|Euro
|32,7623
|32,7732
|% 0,04
|
|Sterlin
|38,0161
|38,2068
|% 0,28
|
|Frank
|34,7870
|34,9966
|% -0,06
|
|Riyal
|8,0084
|8,0486
|% 0,08
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,73
|22,77
|% 0,66
|
|Platin
|892,19
|894,94
|% 0,66
|
|Paladyum
|926,67
|929,09
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,27
|77,27
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.022,65
|2.022,95
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:48
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12:03XU100
Endeks 8, 024 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 1 altında . İşlem hacmi 25, 410.00 milyon TL de
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12:00ANELE
Yüzde -3.47 oranında düşüşle 12.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 308, 476 adet işlem
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11:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, SAHOL, KOZAL
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11:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 22 kaybederek (% -0.12 ) 7, 106