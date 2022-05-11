***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10/05/2022Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi09/05/2022Karar Sayısı884Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıSERMAYE PİYASASI KURULU'NUNII-14.1 SAYILI "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN 9.MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANIŞirketimizce hazırlanan 01.01.2022 – 31.03.2022 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II.14.1.sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte (konsolide) finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu ile ara dönem faaliyet raporunun, SPK düzenlemeleri doğrultusundaa) Şirketimizin 01.01.2022 – 31.03.2022 dönemine ilişkin finansal tablo ve faaliyet raporlarının tarafımızca incelendiğini,b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarı ile yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki II-14.1 sayılı Tebliğ hükümleri uyarınca finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların Şirket'in aktifleri, pasifleri, finansal durumu ile kar ve zararıyla ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirket'in finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,beyan ederiz.Saygılarımızla,İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029383BIST