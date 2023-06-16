***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu toplantısındaKurumsal Yönetim Komitesinin üç üyeden oluşmasına ve başkanlığına Sn. Yakup AKPINAR'ın, üyeliklere Sn. Bülent GÜRSOY ve Sn. İbrahim YILMAZ'ın atanmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159501BIST