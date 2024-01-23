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***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

23.01.2024 18:59
***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Şirketimiz Yönetim Kurulunun almış olduğu karar neticesinde
1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5.1 numaralı maddesi hükmü gereği Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi"nin oluşturulmasına,  
2.  "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin SPK mevzuatı ve/veya Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş olan görevlerinin "Kurumsal Yönetim Komitesi" tarafından yerine getirilmesine, 
3. Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Yakup AKPINAR'ın üyeliğe ise Sn. Hasan GEDİK'İn atanmasına,  
4. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin  iki üyeden oluşmasına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hasan GEDİK'in, üyeliğe ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Yakup AKPINAR'ın atanmasına, 
5. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına ve başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Yakup AKPINAR'ın, üyeliklere Sn. Hasan GEDİK'in ve  Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi Sn. İbrahim YILMAZ'ın   atanmasına
Oy birliği ile karar verilmiştir.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242354


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