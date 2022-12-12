***ISSEN* *TSKB* *ERBOS* *BASCM* *YBTAS* *SISE* *OYAKC* *LIDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
12.12.2022 16:46
8 TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. E SELVİHAN TEMİZSOY 0,065
YBTAS 9 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E SABİHA YAVUZKOL 4,080
YBTAS 10 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E SABİHA YAVUZKOL 7,253
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086629
BIST
16:505.206
En Yüksek
|Değişim
|: 4,01%
|| 200,61
|Açılış
|: 5.058
|
|Önceki Kapanış
|: 5.005
|
5.217
En Düşük
5.058
16:5018,6504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0096
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6720
En Düşük
18,5939
16:5019,7095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0744
|Açılış
|: 19,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,7237
En Düşük
19,5838
16:501.073,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,60
|Açılış
|: 1.072,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,92
|
1.078,85
En Düşük
1.070,00
BIST En Aktif Hisseler16:50
|KOZAL
|466,80
|1.973.320.462
|% 9,99
|
|HUNER
|14,09
|77.996.818
|% 9,99
|
|VKING
|18,84
|3.145.235
|% 9,98
|
|CRFSA
|68,85
|48.276.081
|% 9,98
|
|OZSUB
|19,86
|90.023.996
|% 9,97
|
|EMNIS
|61,15
|2.743.409
|% -8,32
|
|DOKTA
|51,05
|140.867.087
|% -6,93
|
|MRGYO
|4,92
|78.569.621
|% -4,65
|
|IDEAS
|48,62
|65.968.725
|% -4,29
|
|BASCM
|5,00
|1.585.983
|% -3,85
|
|THYAO
|143,20
|8.849.596.126
|% 1,56
|
|SAHOL
|41,02
|7.628.525.309
|% 2,29
|
|ASELS
|57,25
|6.073.652.025
|% 7,01
|
|EKGYO
|7,94
|4.748.784.513
|% 5,03
|
|EREGL
|41,44
|4.450.675.127
|% 2,32
|
|EKGYO
|7,94
|4.748.784.513
|% 5,03
|
|SKBNK
|2,81
|1.129.601.786
|% 5,64
|
|YKBNK
|11,69
|4.354.097.957
|% 3,00
|
|ISCTR
|11,25
|3.620.107.882
|% 6,43
|
|TSKB
|4,23
|1.337.064.553
|% 6,82
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6386
|18,6504
|% 0,05
|
|Euro
|19,7029
|19,7095
|% 0,38
|
|Sterlin
|22,8617
|22,9763
|% 0,36
|
|Frank
|19,9205
|20,0405
|% 0,32
|
|Riyal
|4,9439
|4,9687
|% 0,04
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-5,83
|
|Altın Gr.
|1.073
|1.073
|-2,53
|
|Cumhuriyet
|7.194
|7.303
|-28,00
|
|Tam
|7.233
|7.280
|15,00
|
|Yarım
|3.503
|3.559
|7,00
|
|Çeyrek
|1.757
|1.779
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,48
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,06
|14,07
|0,03
|
|B. Petrol
|76,15
|76,15
|0,05
|
Seans Raporu
16:50
daha fazla
-
17:05MAGEN
Yüzde 7.18 oranında artışla 38.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 786, 723 adet işlem
-
17:04GLBMD
Yüzde 9.96 oranında artışla 14.68 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 859, 114 adet işlem
-
17:02IHGZT
Yüzde 7.89 oranında artışla 1.64 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 971, 191 adet işlem
-
17:01
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, SISE, KCHOL
-
17:01XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 171, 66 artarak (% 3.93 ) 4, 535