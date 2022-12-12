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***ISSEN* *TSKB* *ERBOS* *BASCM* *YBTAS* *SISE* *OYAKC* *LIDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

12.12.2022 16:46
***ISSEN* *TSKB* *ERBOS* *BASCM* *YBTAS* *SISE* *OYAKC* *LIDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem G

8 TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. E SELVİHAN TEMİZSOY 0,065
YBTAS 9 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E SABİHA YAVUZKOL 4,080
YBTAS 10 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E SABİHA YAVUZKOL 7,253

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086629


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BIST En Aktif Hisseler16:50
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KOZAL 466,80 1.973.320.462 % 9,99  
HUNER 14,09 77.996.818 % 9,99  
VKING 18,84 3.145.235 % 9,98  
CRFSA 68,85 48.276.081 % 9,98  
OZSUB 19,86 90.023.996 % 9,97  
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16:50 Alış Satış %  
Dolar 18,6386 18,6504 % 0,05  
Euro 19,7029 19,7095 % 0,38  
Sterlin 22,8617 22,9763 % 0,36  
Frank 19,9205 20,0405 % 0,32  
Riyal 4,9439 4,9687 % 0,04  
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16:50 Alış Satış %  
Altın Ons 1.789 1.789 -5,83  
Altın Gr. 1.073 1.073 -2,53  
Cumhuriyet 7.194 7.303 -28,00  
Tam 7.233 7.280 15,00  
Yarım 3.503 3.559 7,00  
Çeyrek 1.757 1.779 4,00  
Gümüş.Ons 23,46 23,48 0,04  
Gümüş Gr. 14,06 14,07 0,03  
B. Petrol 76,15 76,15 0,05  
Seans Raporu 16:50
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