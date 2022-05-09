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***ISSEN* *TSKB* *SELVA* *NUHCM* *ALBRK* *SRVGY* *ISGYO* *SNGYO* *KZBGY* *BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

09.05.2022 16:37
***ISSEN* *TSKB* *SELVA* *NUHCM* *ALBRK* *SRVGY* *ISGYO* *SNGYO* *KZBGY* *BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.(


***ISSEN******TSKB******SELVA******NUHCM******ALBRK******SRVGY******ISGYO******SNGYO******KZBGY******BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler ALBRK, BERA, ISGYO, ISSEN, KZBGY, NUHCM, SELVA, SNGYO, SRVGY, TSKB

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
ALBRK 1 ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. E TUĞBA AYŞE KARA 14.961,862
BERA 2 BERA HOLDİNG A.Ş. E ALİ NİYAZİ ERDURAN 440,000
BERA 3 BERA HOLDİNG A.Ş. E DURSUN MEHMET İRİ 3.680,000
BERA 4 BERA HOLDİNG A.Ş. E ENDER SAYAN 80,000
BERA 5 BERA HOLDİNG A.Ş. E ENGİN İSMAİL KÖSE 17.280,000
BERA 6 BERA HOLDİNG A.Ş. E EROL MELEK 6.160,000
BERA 7 BERA HOLDİNG A.Ş. E FERAMİ SELAT 4.160,000
BERA 8 BERA HOLDİNG A.Ş. E GÖKHAN LİKOS 4.960,000
BERA 9 BERA HOLDİNG A.Ş. E HABİP KILINÇ 1.920,000
BERA 10 BERA HOLDİNG A.Ş. E KASIM ERBİLLİ 680,000
BERA 11 BERA HOLDİNG A.Ş. E MEHMET DÖNER 2.400,000
BERA 14 BERA HOLDİNG A.Ş. E MÜKREMİN AKARÇAY 3.200,000
BERA 15 BERA HOLDİNG A.Ş. E NURİYE YALÇIN 1.440,000
BERA 16 BERA HOLDİNG A.Ş. E OSMAN ALAN 9.440,000
BERA 17 BERA HOLDİNG A.Ş. E SABRİ KÖKDERE 7.592,000
BERA 18 BERA HOLDİNG A.Ş. E TUNA KAPLAN 33.240,000
BERA 19 BERA HOLDİNG A.Ş. E YUSUF ERİKEL 29.000,000
BERA 20 BERA HOLDİNG A.Ş. E YUSUF YALÇIN 2.080,000
ISGYO 21 İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ÖZLEM ERKAN 179.000,000
ISSEN 22 İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş E ZİYAETTİN TAN 68.140,020
KZBGY HCM 25 NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. E UĞUR HELVACIOĞLU 74.123,400
SELVA 26 SELVA GIDA SANAYİ A.Ş E ÖZLEM ERKAN 20.000,000
SNGYO 27 SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E BİLAL TUĞRUL 81.000,000
SNGYO 28 SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E BİLAL TUĞRUL 237.252,000
SNGYO 29 SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ÖZLEM ERKAN 354.244,000
SRVGY 30 SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E YUNUS TUĞRUL 5.314,000
TSKB 31 TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. E AYTEN TARAKÇI 131,416
TSKB 32 TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. E BİLAL TUĞRUL 200.000,000

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027806


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Yarım 2.962 3.040 15,90  
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