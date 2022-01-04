***ISSEN* *VERTU* *NUGYO* *VANGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
04.01.2022 14:02
***ISSEN******VERTU******NUGYO******VANGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
İlgili Şirketler [ISSEN, NUGYO, VANGD, VERTU]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
ISBIR SENTETIK DOKUMA 15 05/01/2022
NUROL GMYO 36 05/01/2022
VANET GIDA 81 05/01/2022
VERUSATURK GIRISIM 42 05/01/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988604
BIST
15:041.969
En Yüksek
|Değişim
|: 2,20%
|| 42,34
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.978
En Düşük
1.940
15:0413,3596
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 0,2913
|Açılış
|: 13,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1000
|
13,4943
En Düşük
12,9640
15:0415,0820
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 0,2802
|Açılış
|: 15,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,2589
En Düşük
14,6944
15:04774,26
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 15,26
|Açılış
|: 774,50
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler15:02
|CRFSA
|46,22
|5.003.685
|% 10,00
|
|BFREN
|1.192,40
|33.510.491
|% 10,00
|
|UZERB
|38,50
|1.043.156
|% 10,00
|
|DOBUR
|85,30
|5.767.955
|% 9,99
|
|VERTU
|27,40
|104.339.060
|% 9,95
|
|TBORG
|17,82
|414.117
|% -10,00
|
|BAGFS
|16,71
|64.495.252
|% -5,59
|
|KUYAS
|5,34
|15.568.609
|% -4,47
|
|KSTUR
|254,00
|131.340
|% -4,08
|
|SERVE
|12,68
|29.477
|% -3,94
|
|THYAO
|22,98
|1.822.231.335
|% 5,22
|
|EREGL
|30,10
|1.341.003.716
|% 2,94
|
|GARAN
|11,49
|1.329.954.280
|% 0,26
|
|SASA
|55,90
|1.168.339.093
|% 4,98
|
|SISE
|14,23
|896.820.798
|% 2,67
|
|YKBNK
|3,48
|667.474.640
|% 0,58
|
|EKGYO
|2,27
|316.430.948
|% 1,79
|
|GARAN
|11,49
|1.329.954.280
|% 0,26
|
|IHLAS
|0,62
|56.227.766
|% 8,77
|
|IHGZT
|0,75
|68.100.646
|% -1,32
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3158
|13,3607
|% 2,24
|
|Euro
|15,0189
|15,0709
|% 1,82
|
|Sterlin
|17,9477
|18,0377
|% 2,00
|
|Frank
|14,4697
|14,5568
|% 1,91
|
|Riyal
|3,5416
|3,5594
|% 1,82
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|1,67
|
|Altın Gr.
|771
|771
|12,42
|
|Cumhuriyet
|5.135
|5.212
|52,00
|
|Tam
|5.113
|5.247
|59,96
|
|Yarım
|2.471
|2.538
|29,00
|
|Çeyrek
|1.240
|1.269
|14,50
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,82
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,74
|9,75
|0,10
|
|B. Petrol
|79,65
|79,65
|0,67
|
Seans Raporu
15:02
daha fazla
-
15:17TSPOR
Yüzde 9.91 oranında artışla 7.32 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 536, 897 adet işlem
-
15:16PGSUS
Yüzde 7.96 oranında artışla 96.95 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 481, 843 adet işlem
-
15:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, ISCTR, GARAN
-
15:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 39, 06 artarak (% 2.28 ) 1, 752
-
15:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TSPOR, KRSTL, UZERB, DOBUR, IHEVA, BFREN, CRFSA, IHLAS, VERTU