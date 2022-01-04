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***ISSEN* *VERTU* *NUGYO* *VANGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

04.01.2022 14:02
***ISSEN* *VERTU* *NUGYO* *VANGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı De


***ISSEN******VERTU******NUGYO******VANGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )

İlgili Şirketler [ISSEN, NUGYO, VANGD, VERTU]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği

Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

Açıklamalar

-

Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
ISBIR SENTETIK DOKUMA 15 05/01/2022
NUROL GMYO 36 05/01/2022
VANET GIDA 81 05/01/2022
VERUSATURK GIRISIM 42 05/01/2022



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988604


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BIST En Aktif Hisseler15:02
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CRFSA 46,22 5.003.685 % 10,00  
BFREN 1.192,40 33.510.491 % 10,00  
UZERB 38,50 1.043.156 % 10,00  
DOBUR 85,30 5.767.955 % 9,99  
VERTU 27,40 104.339.060 % 9,95  
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15:02 Alış Satış %  
Dolar 13,3158 13,3607 % 2,24  
Euro 15,0189 15,0709 % 1,82  
Sterlin 17,9477 18,0377 % 2,00  
Frank 14,4697 14,5568 % 1,91  
Riyal 3,5416 3,5594 % 1,82  
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15:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.803 1.804 1,67  
Altın Gr. 771 771 12,42  
Cumhuriyet 5.135 5.212 52,00  
Tam 5.113 5.247 59,96  
Yarım 2.471 2.538 29,00  
Çeyrek 1.240 1.269 14,50  
Gümüş.Ons 22,78 22,82 -0,09  
Gümüş Gr. 9,74 9,75 0,10  
B. Petrol 79,65 79,65 0,67  
Seans Raporu 15:02
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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