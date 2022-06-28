***ISSEN* *YBTAS* *OSTIM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
28.06.2022 16:21
***ISSEN******YBTAS******OSTIM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler ISSEN, OSTIM, YBTAS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
ISSEN 1 İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş E AHMET RONA YIRCALI 283.339,500
OSTIM 2 OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. E AYFER ÇORUK 14.337,000
YBTAS 3 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E İSMAİL GÜVENÇ 3,080
YBTAS 4 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E İSMAİL GÜVENÇ 5,080
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039720
BIST
17:592.402
En Yüksek
|Değişim
|: -3,55%
|| -88,28
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.402
17:5916,6234
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0588
|Açılış
|: 16,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5311
17:5917,4551
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0981
|Açılış
|: 17,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5880
En Düşük
17,3631
17:59972,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -3,60
|Açılış
|: 972,51
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
981,03
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler17:59
|COSMO
|11,54
|1.063.045
|% 9,90
|
|OYAYO
|8,89
|8.029.212
|% 8,15
|
|DURDO
|22,26
|19.651.184
|% 7,23
|
|ECILC
|10,52
|281.876.356
|% 5,20
|
|CLEBI
|374,50
|207.178.251
|% 4,26
|
|EGEEN
|2.298,20
|322.033.357
|% -8,09
|
|KRSTL
|7,01
|3.165.217
|% -7,15
|
|TIRE
|22,80
|56.789.542
|% -6,94
|
|KCHOL
|37,12
|661.975.839
|% -6,92
|
|YUNSA
|31,20
|27.553.760
|% -6,92
|
|THYAO
|46,18
|5.042.324.240
|% -3,87
|
|SISE
|20,68
|1.941.516.508
|% -3,45
|
|EREGL
|26,54
|1.633.279.930
|% -3,70
|
|ASELS
|22,68
|1.409.849.753
|% -2,24
|
|AKBNK
|8,02
|1.201.669.338
|% -3,49
|
|EKGYO
|2,53
|585.829.802
|% -3,44
|
|YKBNK
|4,29
|919.476.940
|% -4,03
|
|ODAS
|2,90
|608.444.116
|% -4,92
|
|TSKB
|2,02
|352.494.645
|% -2,42
|
|AKBNK
|8,02
|1.201.669.338
|% -3,49
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5642
|16,6234
|% -0,35
|
|Euro
|17,3191
|17,4551
|% -0,56
|
|Sterlin
|20,1457
|20,2467
|% -0,58
|
|Frank
|17,3601
|17,4647
|% 0,06
|
|Riyal
|4,4191
|4,4412
|% -0,27
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.819
|-1,07
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-3,09
|
|Cumhuriyet
|6.500
|6.599
|-26,00
|
|Tam
|6.496
|6.607
|-30,00
|
|Yarım
|3.180
|3.230
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.593
|1.615
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,77
|20,81
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,11
|-0,09
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,37
|
Seans Raporu
17:59
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17:59EGEEN
Yüzde -7.87 oranında düşüşle 2, 303.70 lira fiyatla işlem gören hissede 127, 616 adet işlem
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17:57YUNSA
Yüzde -8.47 oranında düşüşle 30.68 lira fiyatla işlem gören hissede 814, 940 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -84, 16 kaybederek (% -3.11 ) 2, 623
-
17:56XU100
Endeks 2, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 97 altında . İşlem hacmi 29, 640.00 milyon TL de
-
17:54SEKUR
Yüzde -8.04 oranında düşüşle 13.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 173, 557 adet işlem