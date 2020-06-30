İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
30.06.2020 17:28
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853522
BIST
17:44116.754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 910,90
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.831
En Düşük
116.147
17:446,8552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 6,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8569
En Düşük
6,8372
17:447,6980
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0095
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7159
En Düşük
7,6716
17:44391,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,14
|Açılış
|: 391,96
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
392,04
En Düşük
389,03
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,30
|14.453.882
|% 10,00
|
|KRDMA
|4,18
|104.124.230
|% 10,00
|
|AKMGY
|36,30
|4.743.527
|% 10,00
|
|AYEN
|5,51
|193.917.970
|% 9,98
|
|AKGUV
|3,20
|42.581.229
|% 9,97
|
|EGCEY
|1,14
|509.381
|% -9,52
|
|TSPOR
|6,88
|680.968.045
|% -9,35
|
|ULAS
|5,92
|10.556.606
|% -7,79
|
|GLBMD
|4,49
|19.793.271
|% -6,85
|
|SEKFK
|4,75
|35.383.101
|% -6,13
|
|KRDMD
|3,27
|2.628.783.296
|% 4,81
|
|EKGYO
|2,03
|2.155.888.696
|% 5,73
|
|GARAN
|8,51
|1.253.463.449
|% -0,23
|
|THYAO
|12,56
|877.629.537
|% 0,80
|
|KARSN
|2,95
|807.456.300
|% 3,87
|
|EKGYO
|2,03
|2.155.888.696
|% 5,73
|
|KRDMD
|3,27
|2.628.783.296
|% 4,81
|
|IHLGM
|1,66
|631.751.591
|% 3,11
|
|SKBNK
|1,46
|432.439.209
|% 4,29
|
|KARSN
|2,95
|807.456.300
|% 3,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4480
|8,4904
|% 0,49
|
|Frank
|7,1989
|7,2423
|% 0,29
|
|Riyal
|1,8221
|1,8313
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|4,83
|
|Altın Gr.
|391
|391
|0,36
|
|Cumhuriyet
|2.530
|2.549
|-2,10
|
|Tam
|2.604
|2.615
|-2,20
|
|Yarım
|1.265
|1.279
|-1,10
|
|Çeyrek
|633
|640
|-0,50
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,04
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,97
|0,03
|
|B. Petrol
|41,24
|41,24
|-0,63
|
Seans Raporu
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