İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
07.04.2021 17:01
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924325
BIST
16:581.418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,52
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.402
16:588,1755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0473
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,2136
En Düşük
8,1173
16:589,7362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0657
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7730
En Düşük
9,6365
16:58456,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,61
|Açılış
|: 456,62
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
459,02
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler16:58
|CEOEM
|6,60
|75.164.661
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,87
|68.467.791
|% 10,00
|
|MTRKS
|33,88
|165.572
|% 10,00
|
|IDGYO
|10,34
|3.879.478
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|32.482.031
|% 9,99
|
|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
|
|TRILC
|53,25
|39.705.627
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|3.438.662
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,86
|13.375.773
|% -9,93
|
|SNPAM
|20,04
|125.762
|% -9,07
|
|EKGYO
|1,98
|1.039.876.836
|% 3,13
|
|GARAN
|6,82
|945.322.214
|% 0,44
|
|JANTS
|921,80
|873.321.719
|% 3,74
|
|BJKAS
|9,27
|854.847.455
|% 1,87
|
|THYAO
|12,87
|803.262.579
|% 0,86
|
|EKGYO
|1,98
|1.039.876.836
|% 3,13
|
|YKBNK
|2,19
|386.913.636
|% 0,46
|
|GARAN
|6,82
|945.322.214
|% 0,44
|
|TSKB
|1,40
|173.943.847
|% 1,45
|
|IHLGM
|1,15
|122.465.785
|% 1,77
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1698
|8,1755
|% 0,58
|
|Euro
|9,7260
|9,7362
|% 0,68
|
|Sterlin
|11,1800
|11,2361
|% -0,29
|
|Frank
|8,7592
|8,8120
|% 0,62
|
|Riyal
|2,1701
|2,1810
|% 0,36
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.740
|-3,59
|
|Altın Gr.
|456
|456
|0,01
|
|Cumhuriyet
|3.022
|3.067
|4,00
|
|Tam
|3.006
|3.084
|8,39
|
|Yarım
|1.453
|1.492
|4,05
|
|Çeyrek
|729
|746
|2,03
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,13
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,57
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,50
|62,50
|-0,24
|
Seans Raporu
16:58
daha fazla
-
17:05XU100
Endeks 1, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 3 altında . İşlem hacmi 14, 108.00 milyon TL de
-
17:05BRKSN
Yüzde -4.15 oranında düşüşle 11.55 lira fiyatla işlem gören hissede 778, 972 adet işlem
-
17:04TSPOR
Yüzde -4.04 oranında düşüşle 2.14 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 256, 029 adet işlem
-
17:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 71 kaybederek (% -0.22 ) 1, 220
-
17:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GEDIK, NTGAZ, YESIL, MTRKS, FRIGO, BRKO, UMPAS, IDGYO, CEOEM, YGYO