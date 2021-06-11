İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
11.06.2021 17:19
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942009
BIST
17:171.461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,77
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.457
|
1.464
En Düşük
1.455
17:178,3559
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,0720
|Açılış
|: 8,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4600
|
8,4469
En Düşük
8,2851
17:1710,1224
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -0,1552
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2950
|
10,3018
En Düşük
10,0982
17:17506,49
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -7,99
|Açılış
|: 507,13
|
|Önceki Kapanış
|: 514,47
|
516,39
En Düşük
505,79
BIST En Aktif Hisseler17:15
|OYYAT
|22,54
|151.474.005
|% 9,95
|
|BERA
|27,02
|101.580.437
|% 9,93
|
|LINK
|35,54
|35.585.621
|% 9,62
|
|BMSCH
|6,02
|137.798.086
|% 8,86
|
|KAPLM
|20,94
|10.560.049
|% 7,94
|
|YESIL
|3,16
|18.297.494
|% -9,97
|
|TKURU
|158,20
|5.227.181
|% -9,70
|
|ATATP
|29,10
|92.118.178
|% -7,97
|
|CLEBI
|237,50
|83.336.359
|% -7,26
|
|MERIT
|160,10
|2.783.190
|% -7,13
|
|THYAO
|14,59
|1.340.126.649
|% 1,11
|
|EKGYO
|2,22
|1.022.018.780
|% 2,78
|
|GARAN
|8,48
|975.160.573
|% 0,00
|
|ASELS
|15,67
|550.517.284
|% -0,19
|
|FENER
|37,42
|516.104.079
|% 2,41
|
|EKGYO
|2,22
|1.022.018.780
|% 2,78
|
|YKBNK
|2,28
|429.730.285
|% -0,44
|
|ZRGYO
|1,63
|303.526.487
|% 0,62
|
|GARAN
|8,48
|975.160.573
|% 0,00
|
|THYAO
|14,59
|1.340.126.649
|% 1,11
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3494
|8,3552
|% -0,86
|
|Euro
|10,1163
|10,1235
|% -1,50
|
|Sterlin
|11,8201
|11,8794
|% -0,78
|
|Frank
|9,3083
|9,3644
|% -0,79
|
|Riyal
|2,2322
|2,2434
|% -0,37
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|-15,74
|
|Altın Gr.
|508
|509
|-5,97
|
|Cumhuriyet
|3.372
|3.423
|-30,00
|
|Tam
|3.350
|3.437
|-37,76
|
|Yarım
|1.619
|1.662
|-18,26
|
|Çeyrek
|812
|831
|-9,13
|
|Gümüş.Ons
|28,13
|28,16
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,57
|7,58
|-0,01
|
|B. Petrol
|72,55
|72,55
|0,03
|