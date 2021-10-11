İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
11.10.2021 17:51
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969578
BIST
18:051.416
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 18,30
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.420
En Düşük
1.402
18:058,9707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0023
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9320
|
8,9766
En Düşük
8,9134
18:0510,3892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0063
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4106
En Düşük
10,3299
18:05507,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,21
|Açılış
|: 507,04
|
|Önceki Kapanış
|: 506,84
|
507,72
En Düşük
502,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KSTUR
|205,70
|369.026
|% 10,00
|
|MAALT
|197,20
|10.295.710
|% 9,98
|
|KRONT
|38,78
|67.628.528
|% 9,98
|
|YONGA
|19,96
|822.434
|% 9,97
|
|AKSUE
|15,34
|36.127.089
|% 9,96
|
|GESAN
|21,60
|211.897.370
|% -10,00
|
|KUTPO
|63,00
|100.188.678
|% -10,00
|
|YUNSA
|15,88
|9.296.673
|% -9,98
|
|DOKTA
|28,72
|974.514
|% -9,97
|
|YEOTK
|85,45
|64.427.030
|% -9,96
|
|GARAN
|9,44
|1.336.452.278
|% 1,51
|
|KRDMD
|6,81
|937.458.852
|% 5,91
|
|EREGL
|17,56
|868.511.971
|% 2,87
|
|TUPRS
|125,80
|693.594.452
|% 2,28
|
|PETKM
|6,14
|547.658.607
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,42
|380.003.435
|% 2,11
|
|GARAN
|9,44
|1.336.452.278
|% 1,51
|
|KRDMD
|6,81
|937.458.852
|% 5,91
|
|EKGYO
|1,79
|230.994.884
|% 0,56
|
|ODAS
|1,52
|175.578.736
|% 4,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9651
|8,9667
|% -0,02
|
|Euro
|10,3788
|10,3900
|% 0,07
|
|Sterlin
|12,1861
|12,2472
|% 0,10
|
|Frank
|9,6376
|9,6957
|% 0,04
|
|Riyal
|2,3836
|2,3955
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|0,77
|
|Altın Gr.
|507
|507
|0,20
|
|Cumhuriyet
|3.351
|3.402
|3,00
|
|Tam
|3.336
|3.420
|3,75
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|1,82
|
|Çeyrek
|809
|827
|0,91
|
|Gümüş.Ons
|22,69
|22,73
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,02
|
|B. Petrol
|83,86
|83,86
|1,47
|
Seans Raporu
18:05
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17:59KRDMD
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 34 artarak (% 1.50 ) 1, 244
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OYAYO, PAMEL, DOBUR, KSTUR, PRKAB, MAALT, AKFGY, EDIP, AKSUE, YONGA
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KUTPO, YEOTK, KERVN, GESAN, YUNSA