İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
13.10.2021 17:27
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970366
BIST
17:321.412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -4,70
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.432
En Düşük
1.408
17:329,0727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0376
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0150
|
9,1062
En Düşük
9,0017
17:3210,5040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0728
|Açılış
|: 10,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4000
|
10,5468
En Düşük
10,4123
17:32522,50
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 11,12
|Açılış
|: 522,49
|
|Önceki Kapanış
|: 511,38
|
523,67
En Düşük
510,84
BIST En Aktif Hisseler17:32
|LUKSK
|49,50
|9.665.889
|% 10,00
|
|FROTO
|177,60
|1.649.765.905
|% 9,97
|
|TDGYO
|7,09
|12.652.025
|% 9,92
|
|KTSKR
|33,42
|33.979.379
|% 8,37
|
|ANELE
|2,68
|72.100.896
|% 8,06
|
|DOBUR
|34,16
|4.552.815
|% -9,96
|
|AKFGY
|6,11
|54.784.455
|% -9,88
|
|KSTUR
|204,00
|827.618
|% -9,81
|
|OYLUM
|7,15
|8.652.711
|% -9,26
|
|PENTA
|176,00
|9.435.971
|% -8,57
|
|FROTO
|177,60
|1.649.765.905
|% 9,97
|
|THYAO
|14,24
|1.382.270.183
|% 1,71
|
|GARAN
|9,36
|1.326.199.588
|% -1,47
|
|ASELS
|16,28
|1.285.359.792
|% -0,37
|
|TUPRS
|122,50
|869.516.670
|% -3,54
|
|EKGYO
|1,81
|594.822.117
|% -1,09
|
|YKBNK
|2,39
|480.332.442
|% -1,65
|
|GARAN
|9,36
|1.326.199.588
|% -1,47
|
|ODAS
|1,48
|188.326.503
|% -0,67
|
|KRDMD
|6,68
|801.245.343
|% -1,76
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0696
|9,0727
|% 0,42
|
|Euro
|10,4968
|10,5040
|% 0,70
|
|Sterlin
|12,3673
|12,4293
|% 1,04
|
|Frank
|9,7763
|9,8352
|% 1,12
|
|Riyal
|2,4164
|2,4285
|% 0,61
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|31,46
|
|Altın Gr.
|523
|523
|11,39
|
|Cumhuriyet
|3.453
|3.505
|58,00
|
|Tam
|3.434
|3.520
|56,44
|
|Yarım
|1.660
|1.703
|27,30
|
|Çeyrek
|832
|851
|13,65
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,12
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,75
|0,19
|
|B. Petrol
|82,67
|82,67
|-0,75
|