İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
23.11.2021 17:17
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979299
BIST
17:041.786
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 30,23
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.746
17:0412,3694
En Yüksek
|Değişim
|: 8,44%
|| 0,9632
|Açılış
|: 12,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
13,5030
En Düşük
11,3504
17:0413,9497
En Yüksek
|Değişim
|: 8,79%
|| 1,1272
|Açılış
|: 14,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
15,2045
En Düşük
12,7722
17:04719,08
En Yüksek
|Değişim
|: 8,57%
|| 56,74
|Açılış
|: 719,08
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
780,23
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler17:04
|YBTAS
|12.111,00
|314.886
|% 10,00
|
|DURDO
|19,16
|59.784.084
|% 9,99
|
|PENTA
|226,90
|14.664.883
|% 9,99
|
|PRKAB
|59,50
|171.558.610
|% 9,98
|
|TETMT
|253,40
|3.092.747
|% 9,98
|
|MERCN
|10,01
|102.293.083
|% -9,98
|
|BASGZ
|11,32
|781.767.492
|% -9,94
|
|GESAN
|25,18
|74.719.553
|% -9,94
|
|ADESE
|0,97
|181.631.028
|% -9,35
|
|AVOD
|5,10
|53.947.969
|% -7,94
|
|GARAN
|11,66
|3.554.796.322
|% -2,35
|
|KRDMD
|8,67
|3.550.324.263
|% 4,21
|
|SISE
|11,94
|3.027.742.205
|% 6,51
|
|THYAO
|18,64
|2.444.566.016
|% 5,73
|
|EREGL
|23,04
|1.998.577.498
|% 6,86
|
|YKBNK
|3,45
|1.713.130.787
|% -2,54
|
|KRDMD
|8,67
|3.550.324.263
|% 4,21
|
|ODAS
|1,58
|566.344.697
|% -3,66
|
|GARAN
|11,66
|3.554.796.322
|% -2,35
|
|EKGYO
|2,17
|631.336.948
|% -0,91
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,3492
|12,3694
|% 8,44
|
|Euro
|13,9020
|13,9497
|% 8,79
|
|Sterlin
|16,6628
|16,7464
|% 9,41
|
|Frank
|13,3421
|13,4225
|% 9,56
|
|Riyal
|3,3228
|3,3394
|% 9,61
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|-18,66
|
|Altın Gr.
|722
|723
|60,16
|
|Cumhuriyet
|4.773
|4.845
|426,00
|
|Tam
|4.742
|4.878
|431,59
|
|Yarım
|2.292
|2.360
|208,77
|
|Çeyrek
|1.150
|1.180
|104,38
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,45
|-0,72
|
|Gümüş Gr.
|9,47
|9,48
|0,62
|
|B. Petrol
|80,20
|80,20
|0,50
|
Seans Raporu
17:04
daha fazla
-
17:17DOCO
Yüzde 6.01 oranında artışla 1, 019.80 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 404 adet işlem
-
17:16DOCO
Yüzde 5.76 oranında artışla 1, 017.40 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 369 adet işlem
-
17:15KZBGY
Yüzde 5.68 oranında artışla 38.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 949, 863 adet işlem
-
17:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 34 artarak (% 2.01 ) 1, 588
-
17:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRKAB, IHAAS, YBTAS, TBORG, TETMT, DURDO, RALYH, PENTA, DITAS, ATATP