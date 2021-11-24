İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
24.11.2021 17:12
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979460
BIST
18:051.812
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 27,74
|Açılış
|: 1.799
|
|Önceki Kapanış
|: 1.785
|
1.835
En Düşük
1.799
18:0512,2540
En Yüksek
|Değişim
|: -4,32%
|| -0,5533
|Açılış
|: 12,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
13,1843
En Düşük
11,5959
18:0513,7004
En Yüksek
|Değişim
|: -5,10%
|| -0,7369
|Açılış
|: 13,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
14,8152
En Düşük
13,0001
18:05704,40
En Yüksek
|Değişim
|: -4,62%
|| -34,15
|Açılış
|: 704,40
|
|Önceki Kapanış
|: 738,55
|
760,92
En Düşük
665,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKAB
|65,45
|47.312.300
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,33
|2.717.681
|% 10,00
|
|UZERB
|30,80
|760.852
|% 10,00
|
|SNKRN
|25,74
|2.018.562
|% 10,00
|
|RALYH
|14,74
|20.431.971
|% 10,00
|
|ISATR
|234.180,00
|234.180
|% -10,00
|
|TETMT
|228,10
|17.825.565
|% -9,98
|
|DITAS
|27,44
|128.422.747
|% -9,97
|
|KZBGY
|33,76
|60.080.986
|% -9,97
|
|ADESE
|0,89
|258.769.516
|% -8,25
|
|PGSUS
|104,90
|1.012.137.550
|% 9,96
|
|KOZAL
|122,50
|819.613.367
|% -0,33
|
|EKGYO
|2,22
|581.145.450
|% 2,30
|
|HALKB
|4,94
|546.194.055
|% 5,56
|
|BIMAS
|69,00
|527.475.943
|% 1,40
|
|ADESE
|0,89
|258.769.516
|% -8,25
|
|ODAS
|1,59
|280.298.639
|% 0,00
|
|BASGZ
|11,95
|443.126.334
|% 5,57
|
|TRILC
|10,80
|333.327.451
|% 9,76
|
|PEKGY
|1,04
|31.256.838
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,1009
|12,2540
|% -4,32
|
|Euro
|13,5507
|13,7004
|% -5,10
|
|Sterlin
|16,3893
|16,4715
|% -4,21
|
|Frank
|13,1143
|13,1933
|% -4,19
|
|Riyal
|3,2761
|3,2925
|% -3,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|-6,34
|
|Altın Gr.
|704
|704
|-34,15
|
|Cumhuriyet
|4.542
|4.610
|-219,00
|
|Tam
|4.517
|4.647
|-219,11
|
|Yarım
|2.183
|2.248
|-105,99
|
|Çeyrek
|1.095
|1.124
|-52,99
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,50
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|9,27
|9,28
|-0,49
|
|B. Petrol
|82,37
|82,37
|0,06
|