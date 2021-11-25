İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
25.11.2021 17:24
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979639
BIST
17:271.815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,24
|Açılış
|: 1.816
|
|Önceki Kapanış
|: 1.812
|
1.834
En Düşük
1.806
17:2711,9801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0925
|Açılış
|: 11,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,0000
|
12,2212
En Düşük
11,8488
17:2713,4551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1254
|Açılış
|: 13,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,7288
En Düşük
13,2452
17:27690,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 6,60
|Açılış
|: 690,12
|
|Önceki Kapanış
|: 683,53
|
704,56
En Düşük
680,76
BIST En Aktif Hisseler17:25
|TRILC
|11,88
|248.406.010
|% 10,00
|
|YEOTK
|55,55
|82.453.449
|% 10,00
|
|TUCLK
|17,60
|17.328.494
|% 10,00
|
|UZERB
|33,88
|317.896
|% 10,00
|
|BALAT
|8,80
|781.033
|% 10,00
|
|IDEAS
|37,26
|31.034.300
|% -10,00
|
|KENT
|184,80
|2.395.420
|% -9,99
|
|KZBGY
|30,40
|20.194.111
|% -9,95
|
|AKFGY
|5,11
|21.678.021
|% -8,42
|
|PGSUS
|99,00
|470.955.135
|% -5,62
|
|SASA
|39,48
|2.506.528.384
|% 2,71
|
|PETKM
|7,67
|1.969.014.889
|% -3,40
|
|ASELS
|21,14
|1.747.065.008
|% 0,67
|
|GARAN
|11,76
|1.688.116.548
|% -0,59
|
|KRDMD
|8,77
|1.360.130.507
|% -0,11
|
|PETKM
|7,67
|1.969.014.889
|% -3,40
|
|YKBNK
|3,37
|845.818.288
|% -2,88
|
|VAKBN
|4,02
|826.994.075
|% 1,01
|
|KRDMD
|8,77
|1.360.130.507
|% -0,11
|
|AKBNK
|6,88
|1.057.981.846
|% -1,43
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,9728
|11,9800
|% 0,78
|
|Euro
|13,4421
|13,4551
|% 0,94
|
|Sterlin
|15,8802
|15,9599
|% 0,51
|
|Frank
|12,7468
|12,8236
|% 0,54
|
|Riyal
|3,1806
|3,1966
|% 0,67
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|2,73
|
|Altın Gr.
|692
|692
|8,87
|
|Cumhuriyet
|4.547
|4.616
|6,00
|
|Tam
|4.526
|4.646
|-1,50
|
|Yarım
|2.188
|2.247
|-0,73
|
|Çeyrek
|1.097
|1.124
|-0,36
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,61
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,12
|9,13
|0,12
|
|B. Petrol
|82,15
|82,15
|-0,10
|
Seans Raporu
17:25
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17:37INFO
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17:36FRIGO
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17:35BRKSN
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