İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
13.01.2022 17:23
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993596
BIST
17:142.073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 8,81
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.087
En Düşük
2.054
17:1413,4948
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 0,2713
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
17:1415,4932
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 0,3370
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7003
En Düşük
15,0822
17:14796,72
En Yüksek
|Değişim
|: 2,54%
|| 19,75
|Açılış
|: 796,72
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler17:12
|TETMT
|367,40
|15.044.584
|% 10,00
|
|PKENT
|8.122,90
|19.531.509
|% 9,99
|
|UZERB
|74,85
|3.983.742
|% 9,99
|
|LINK
|33,34
|71.705.181
|% 9,96
|
|EMNIS
|26,28
|1.828.668
|% 9,96
|
|UTPYA
|10,79
|822.246
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,57
|684.958
|% -8,54
|
|ISBIR
|53,30
|636.892
|% -7,22
|
|MMCAS
|3,15
|116.929
|% -5,41
|
|YONGA
|24,92
|295.186
|% -5,03
|
|KRDMD
|13,57
|5.750.744.151
|% 3,98
|
|THYAO
|28,42
|4.360.211.198
|% 5,73
|
|EREGL
|31,90
|1.950.546.222
|% 1,01
|
|GARAN
|11,86
|1.843.091.719
|% 0,08
|
|SISE
|15,14
|1.832.680.803
|% -0,33
|
|KRDMD
|13,57
|5.750.744.151
|% 3,98
|
|YKBNK
|3,84
|1.130.075.904
|% -1,03
|
|PETKM
|9,59
|1.642.127.130
|% 0,42
|
|GARAN
|11,86
|1.843.091.719
|% 0,08
|
|THYAO
|28,42
|4.360.211.198
|% 5,73
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5516
|13,5645
|% 2,58
|
|Euro
|15,5668
|15,5855
|% 2,83
|
|Sterlin
|18,6149
|18,7083
|% 2,98
|
|Frank
|14,8691
|14,9587
|% 3,16
|
|Riyal
|3,6096
|3,6277
|% 2,75
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.822
|-5,82
|
|Altın Gr.
|796
|796
|19,45
|
|Cumhuriyet
|5.287
|5.366
|-80,00
|
|Tam
|5.261
|5.394
|-78,49
|
|Yarım
|2.543
|2.609
|-37,97
|
|Çeyrek
|1.275
|1.305
|-18,99
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,23
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,14
|10,15
|0,28
|
|B. Petrol
|84,88
|84,88
|0,21
|
Seans Raporu
17:12
daha fazla
-
17:27KRDMB
Yüzde 9.05 oranında artışla 12.53 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 656, 638 adet işlem
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17:26XU100
Endeks 2, 074 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 47 üstünde . İşlem hacmi 33, 890.00 milyon TL de
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17:26ORCAY
Yüzde 4.51 oranında artışla 41.72 lira fiyatla işlem gören hissede 517, 616 adet işlem
-
17:25IHGZT
Yüzde 4.23 oranında artışla 0.74 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 333, 399 adet işlem
-
17:23DOAS
Yüzde 5.36 oranında artışla 46.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 473, 503 adet işlem