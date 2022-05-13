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İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten

13.05.2022 17:21
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten


İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )

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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030303


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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler17:45
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRONT 41,80 40.909.773 % 10,00  
GZNMI 40,48 106.373.218 % 10,00  
KNFRT 6,60 24.512.019 % 10,00  
ULUUN 12,55 299.570.716 % 9,99  
UZERB 43,38 1.458.522 % 9,99  
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17:45 Alış Satış %  
Dolar 15,4590 15,4755 % 0,59  
Euro 16,0856 16,1095 % 0,65  
Sterlin 18,8224 18,9168 % 0,78  
Frank 15,3751 15,4677 % 0,83  
Riyal 4,1105 4,1311 % 0,71  
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17:45 Alış Satış %  
Altın Ons 1.812 1.812 -9,49  
Altın Gr. 904 904 4,41  
Cumhuriyet 6.094 6.186 -16,00  
Tam 6.075 6.231 -8,35  
Yarım 2.936 3.014 -4,04  
Çeyrek 1.473 1.507 -2,02  
Gümüş.Ons 20,89 20,92 0,22  
Gümüş Gr. 10,41 10,43 0,21  
B. Petrol 111 111 3,32  
Seans Raporu 17:45
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