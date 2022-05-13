İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
13.05.2022 17:21
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030303
BIST
17:452.426
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 34,66
|Açılış
|: 2.416
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.427
En Düşük
2.397
17:4515,4755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0915
|Açılış
|: 15,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4480
|
15,5144
En Düşük
15,3668
17:4516,1095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1037
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0600
|
16,1945
En Düşük
15,9645
17:45902,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,32
|Açılış
|: 902,92
|
|Önceki Kapanış
|: 899,59
|
910,09
En Düşük
895,04
BIST En Aktif Hisseler17:45
|KRONT
|41,80
|40.909.773
|% 10,00
|
|GZNMI
|40,48
|106.373.218
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,60
|24.512.019
|% 10,00
|
|ULUUN
|12,55
|299.570.716
|% 9,99
|
|UZERB
|43,38
|1.458.522
|% 9,99
|
|UFUK
|40,88
|829.128
|% -10,00
|
|SELVA
|11,54
|2.817.422
|% -9,98
|
|KAPLM
|62,70
|143.218.898
|% -9,98
|
|LIDFA
|5,59
|2.079.441
|% -9,98
|
|PKENT
|167,40
|225.134.169
|% -9,95
|
|THYAO
|42,36
|3.321.925.669
|% 1,19
|
|SAHOL
|19,33
|2.726.128.262
|% 2,01
|
|SISE
|19,84
|1.957.055.667
|% 1,22
|
|KRDMD
|15,64
|1.325.881.160
|% -0,82
|
|TUPRS
|256,50
|1.155.462.091
|% 1,66
|
|DOHOL
|3,83
|1.063.942.890
|% 5,22
|
|EKGYO
|2,70
|474.821.737
|% 1,12
|
|KARSN
|5,28
|814.223.280
|% 3,53
|
|SAHOL
|19,33
|2.726.128.262
|% 2,01
|
|YKBNK
|4,58
|544.018.225
|% 0,00
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4590
|15,4755
|% 0,59
|
|Euro
|16,0856
|16,1095
|% 0,65
|
|Sterlin
|18,8224
|18,9168
|% 0,78
|
|Frank
|15,3751
|15,4677
|% 0,83
|
|Riyal
|4,1105
|4,1311
|% 0,71
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|-9,49
|
|Altın Gr.
|904
|904
|4,41
|
|Cumhuriyet
|6.094
|6.186
|-16,00
|
|Tam
|6.075
|6.231
|-8,35
|
|Yarım
|2.936
|3.014
|-4,04
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|-2,02
|
|Gümüş.Ons
|20,89
|20,92
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,41
|10,43
|0,21
|
|B. Petrol
|111
|111
|3,32
|
Seans Raporu
17:45
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 57 artarak (% 1.15 ) 2, 169
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DENGE, BRMEN, GZNMI, ULUUN, KRONT, KONKA, EMNIS, GSDHO, IMASM, GLBMD
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PKENT, UFUK, KAPLM, SELVA, LIDFA