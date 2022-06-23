İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
23.06.2022 17:27
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038963
BIST
17:472.547
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -27,08
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.589
En Düşük
2.534
17:4717,3743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0345
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3810
En Düşük
17,3014
17:4718,3193
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0108
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3902
En Düşük
18,2165
17:471.028,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 5,01
|Açılış
|: 1.028,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.030,12
En Düşük
1.018,19
BIST En Aktif Hisseler17:47
|UFUK
|79,30
|4.224.779
|% 9,99
|
|LIDFA
|13,34
|10.574.191
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,15
|298.694.875
|% 9,95
|
|NTGAZ
|8,96
|73.613.230
|% 9,94
|
|VKING
|6,32
|6.956.195
|% 9,91
|
|ISKUR
|1.062.000,00
|1.062.000
|% -10,00
|
|MZHLD
|99,00
|4.548.159
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|796.392
|% -9,98
|
|MMCAS
|2,74
|182.829
|% -7,74
|
|IHAAS
|26,16
|636.761
|% -7,69
|
|THYAO
|51,00
|3.001.957.345
|% -2,02
|
|EREGL
|27,68
|1.504.589.157
|% -1,84
|
|SISE
|21,60
|1.497.799.563
|% -2,70
|
|AKBNK
|8,84
|1.213.527.637
|% -2,75
|
|SASA
|45,04
|1.206.008.797
|% -0,13
|
|ODAS
|3,25
|1.157.344.481
|% 3,17
|
|YKBNK
|4,81
|1.048.346.550
|% -2,24
|
|TSKB
|2,17
|357.497.382
|% -3,98
|
|EKGYO
|2,60
|360.262.399
|% -1,52
|
|AKBNK
|8,84
|1.213.527.637
|% -2,75
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3616
|17,3743
|% 0,20
|
|Euro
|18,2941
|18,3193
|% -0,06
|
|Sterlin
|21,2109
|21,3173
|% 0,16
|
|Frank
|18,0448
|18,1535
|% 0,53
|
|Riyal
|4,6152
|4,6383
|% 0,27
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|3,26
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|5,25
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.947
|1,00
|
|Tam
|6.823
|6.927
|9,00
|
|Yarım
|3.349
|3.388
|4,00
|
|Çeyrek
|1.678
|1.694
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,40
|21,43
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,97
|0,03
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,48
|
Seans Raporu
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