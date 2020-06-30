İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
30.06.2020 17:29
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853523
BIST
17:16116.272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 429,01
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.831
En Düşük
116.147
17:166,8570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0023
|Açılış
|: 6,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8570
En Düşük
6,8372
17:167,6952
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0123
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7159
En Düşük
7,6716
17:16390,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,27
|Açılış
|: 390,99
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
391,12
En Düşük
389,03
BIST En Aktif Hisseler
|NATEN
|21,22
|10.404.039
|% 9,95
|
|GOZDE
|5,12
|253.645.222
|% 9,87
|
|ADESE
|2,01
|326.038.422
|% 9,84
|
|CEOEM
|4,15
|53.503.705
|% 9,79
|
|MRGYO
|1,82
|47.582.067
|% 9,64
|
|EGCEY
|1,14
|509.381
|% -9,52
|
|ULAS
|5,84
|10.125.859
|% -9,03
|
|GLBMD
|4,50
|18.921.538
|% -6,64
|
|YONGA
|26,00
|80.250
|% -3,70
|
|SALIX
|10,98
|116.910
|% -3,68
|
|EKGYO
|2,05
|1.916.635.275
|% 6,77
|
|IHLGM
|1,67
|610.361.614
|% 3,73
|
|ODAS
|2,49
|524.889.892
|% 1,22
|
|ADESE
|2,01
|326.038.422
|% 9,84
|
|BNTAS
|4,36
|318.006.470
|% 2,59
|
|EKGYO
|2,05
|1.916.635.275
|% 6,77
|
|IHLGM
|1,67
|610.361.614
|% 3,73
|
|ODAS
|2,49
|524.889.892
|% 1,22
|
|CEMAS
|1,50
|284.097.987
|% 2,74
|
|ADESE
|2,01
|326.038.422
|% 9,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4297
|8,4720
|% 0,28
|
|Frank
|7,1968
|7,2401
|% 0,26
|
|Riyal
|1,8221
|1,8313
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|-0,19
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,31
|
|Cumhuriyet
|2.526
|2.545
|-5,70
|
|Tam
|2.600
|2.612
|-5,80
|
|Yarım
|1.263
|1.277
|-2,90
|
|Çeyrek
|632
|640
|-1,40
|
|Gümüş.Ons
|17,98
|18,01
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,97
|0,03
|
|B. Petrol
|41,55
|41,55
|-0,32
|
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