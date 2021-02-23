İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
23.02.2021 17:26
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911879
BIST
17:231.529
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -21,56
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.560
En Düşük
1.515
17:237,0873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0663
|Açılış
|: 7,0670
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0500
|
7,0873
En Düşük
7,0039
17:238,6110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0782
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,6129
En Düşük
8,5250
17:23410,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,53
|Açılış
|: 410,76
|
|Önceki Kapanış
|: 408,23
|
411,47
En Düşük
407,47
BIST En Aktif Hisseler17:23
|KRGYO
|7,71
|61.914.085
|% 9,99
|
|SAYAS
|19,27
|54.555.429
|% 9,99
|
|LINK
|46,96
|139.457.084
|% 9,98
|
|VAKFN
|19,39
|55.089.220
|% 9,98
|
|YAPRK
|131,40
|5.135.181
|% 9,87
|
|GLBMD
|7,92
|18.697.651
|% -10,00
|
|TKNSA
|18,09
|88.284.580
|% -10,00
|
|ARTI
|5,85
|1.429.343
|% -10,00
|
|DIRIT
|8,02
|1.299.862
|% -9,99
|
|SODSN
|41,80
|640.480
|% -9,99
|
|PETKM
|5,54
|4.022.903.112
|% 8,20
|
|THYAO
|13,06
|2.481.173.450
|% 3,32
|
|SASA
|36,32
|1.787.200.720
|% -9,97
|
|GUBRF
|81,95
|1.644.977.764
|% 4,59
|
|KOZAL
|134,90
|1.539.123.324
|% -2,60
|
|PETKM
|5,54
|4.022.903.112
|% 8,20
|
|EKGYO
|2,35
|982.529.586
|% -3,29
|
|IHLAS
|0,99
|365.348.630
|% -9,17
|
|TSKB
|1,79
|561.264.268
|% 0,56
|
|SKBNK
|1,43
|424.023.682
|% -3,38
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0828
|7,0873
|% 0,94
|
|Euro
|8,6033
|8,6110
|% 0,92
|
|Sterlin
|9,9256
|9,9754
|% 0,89
|
|Frank
|7,8230
|7,8702
|% 0,33
|
|Riyal
|1,8793
|1,8887
|% 0,73
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-1,50
|
|Altın Gr.
|411
|411
|2,44
|
|Cumhuriyet
|2.733
|2.774
|25,00
|
|Tam
|2.718
|2.787
|24,29
|
|Yarım
|1.314
|1.348
|11,75
|
|Çeyrek
|659
|674
|5,88
|
|Gümüş.Ons
|27,79
|27,82
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,06
|
|B. Petrol
|64,21
|64,21
|-0,15
|
Seans Raporu
17:23
daha fazla
-
17:39ITTFH
Yüzde -7.85 oranında düşüşle 2.70 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 254, 911 adet işlem
-
17:37DOAS
Yüzde -4.91 oranında düşüşle 37.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 268, 115 adet işlem
-
17:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, VAKBN, EKGYO
-
17:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 06 kaybederek (% -0.97 ) 1, 328
-
17:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKFN, LINK, SAYAS, KRGYO