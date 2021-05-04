İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
04.05.2021 17:31
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934458
BIST
17:591.417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,08
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.428
En Düşük
1.411
17:598,3215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0741
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3481
En Düşük
8,2393
17:599,9941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0387
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0391
En Düşük
9,9291
17:59478,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,37
|Açılış
|: 478,99
|
|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
481,10
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TSPOR
|2,09
|85.289.569
|% 10,00
|
|KARTN
|61,60
|58.262.806
|% 10,00
|
|DITAS
|15,29
|2.277.507
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|1.109.525
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,77
|6.755.048
|% 10,00
|
|CASA
|144,20
|348.537
|% -9,99
|
|VAKFN
|21,30
|14.619.702
|% -9,97
|
|AYCES
|68,35
|1.158.997
|% -9,95
|
|IDEAS
|69,00
|1.449.361
|% -8,12
|
|PRKME
|5,71
|63.065.775
|% -7,75
|
|EREGL
|19,67
|1.788.891.915
|% 3,74
|
|THYAO
|12,66
|1.257.461.684
|% -2,01
|
|KRDMD
|7,62
|934.495.327
|% 3,11
|
|GARAN
|7,27
|927.026.658
|% -1,36
|
|PETKM
|6,91
|829.627.347
|% 1,62
|
|YKBNK
|2,08
|355.311.904
|% -1,89
|
|DOHOL
|2,99
|380.275.576
|% 1,01
|
|GARAN
|7,27
|927.026.658
|% -1,36
|
|KRDMD
|7,62
|934.495.327
|% 3,11
|
|PETKM
|6,91
|829.627.347
|% 1,62
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3158
|8,3215
|% 0,90
|
|Euro
|9,9854
|9,9941
|% 0,39
|
|Sterlin
|11,5002
|11,5579
|% 0,53
|
|Frank
|9,0744
|9,1291
|% 0,64
|
|Riyal
|2,2084
|2,2195
|% 0,69
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|0,43
|
|Altın Gr.
|479
|479
|3,47
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,85
|26,88
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,18
|7,18
|0,04
|
|B. Petrol
|68,36
|68,36
|0,80
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 28 kaybederek (% -0.22 ) 1, 480
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, TRKCM, KRDMD
-
17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TSPOR, KARTN
-
17:59ECZYT
Yüzde -4.11 oranında düşüşle 43.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 011, 717 adet işlem
-
17:58AYDEM
Yüzde -3.56 oranında düşüşle 8.68 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 912, 066 adet işlem