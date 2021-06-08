İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
08.06.2021 10:10
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940938
BIST
11:271.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,76
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.450
En Düşük
1.444
11:278,6084
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0042
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6340
En Düşük
8,5831
11:2710,4841
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0207
|Açılış
|: 10,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5214
En Düşük
10,4537
11:27522,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -3,24
|Açılış
|: 522,69
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
522,12
BIST En Aktif Hisseler11:25
|ATATP
|31,94
|8.878.905
|% 9,99
|
|RODRG
|18,82
|2.039.610
|% 9,99
|
|YESIL
|3,55
|3.458.158
|% 9,94
|
|UFUK
|15,84
|17.662
|% 9,24
|
|SAYAS
|29,40
|5.573.375
|% 7,46
|
|YAYLA
|3,92
|7.366.350
|% -7,33
|
|SNKRN
|30,20
|40.317
|% -7,31
|
|METUR
|21,02
|9.778.801
|% -6,58
|
|FRIGO
|20,64
|7.929.367
|% -4,80
|
|NTHOL
|5,25
|50.067.561
|% -4,37
|
|GARAN
|8,28
|435.247.373
|% -0,12
|
|THYAO
|14,30
|338.908.828
|% 0,14
|
|SASA
|34,78
|332.147.876
|% 2,96
|
|KOZAL
|127,10
|327.750.881
|% 1,44
|
|SISE
|8,22
|293.680.563
|% 0,37
|
|YKBNK
|2,24
|177.945.740
|% 0,00
|
|GARAN
|8,28
|435.247.373
|% -0,12
|
|EKGYO
|1,98
|96.785.663
|% -0,50
|
|IHLGM
|1,19
|46.547.972
|% 0,00
|
|SISE
|8,22
|293.680.563
|% 0,37
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6066
|8,6082
|% -0,05
|
|Euro
|10,4792
|10,4847
|% -0,19
|
|Sterlin
|12,1130
|12,1738
|% -0,49
|
|Frank
|9,5313
|9,5887
|% -0,27
|
|Riyal
|2,2856
|2,2971
|% -0,17
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|-7,54
|
|Altın Gr.
|522
|522
|-3,75
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,65
|27,68
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|-0,08
|
|B. Petrol
|70,88
|70,88
|-0,59
|