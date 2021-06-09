İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
09.06.2021 17:11
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941426
BIST
17:111.450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,11
|Açılış
|: 1.450
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.453
En Düşük
1.446
17:118,5871
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0181
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5900
|
8,6223
En Düşük
8,5694
17:1110,4838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0035
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,5076
En Düşük
10,4546
17:11521,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,82
|Açılış
|: 521,92
|
|Önceki Kapanış
|: 523,74
|
524,72
En Düşük
520,77
BIST En Aktif Hisseler17:11
|ATATP
|35,12
|89.535.595
|% 9,96
|
|MZHLD
|43,74
|2.584.926
|% 9,95
|
|SEKUR
|24,54
|6.853.023
|% 9,95
|
|BOBET
|4,43
|216.485.033
|% 9,93
|
|GSDDE
|6,10
|3.943.997
|% 9,91
|
|EUKYO
|5,73
|3.986.655
|% -6,83
|
|NUGYO
|11,93
|8.407.308
|% -6,43
|
|SANFM
|14,14
|3.539.681
|% -6,36
|
|AVTUR
|3,17
|9.193.625
|% -5,93
|
|UFUK
|14,94
|49.737
|% -5,50
|
|THYAO
|14,62
|1.434.497.718
|% 0,97
|
|GARAN
|8,31
|750.231.269
|% 0,12
|
|EKGYO
|2,04
|701.097.921
|% 2,51
|
|KRDMD
|7,74
|632.627.157
|% -0,13
|
|KOZAL
|125,90
|387.120.812
|% 0,56
|
|EKGYO
|2,04
|701.097.921
|% 2,51
|
|YKBNK
|2,28
|274.433.367
|% 1,33
|
|GSDHO
|2,06
|215.553.570
|% 5,10
|
|THYAO
|14,62
|1.434.497.718
|% 0,97
|
|GARAN
|8,31
|750.231.269
|% 0,12
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5849
|8,5871
|% -0,21
|
|Euro
|10,4774
|10,4838
|% 0,03
|
|Sterlin
|12,0899
|12,1506
|% -0,44
|
|Frank
|9,5626
|9,6202
|% 0,07
|
|Riyal
|2,2797
|2,2911
|% -0,35
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|522
|522
|-1,53
|
|Cumhuriyet
|3.456
|3.509
|-7,00
|
|Tam
|3.438
|3.527
|-7,34
|
|Yarım
|1.662
|1.706
|-3,55
|
|Çeyrek
|834
|853
|-1,78
|
|Gümüş.Ons
|27,79
|27,81
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,68
|7,69
|0,04
|
Seans Raporu
17:11
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-
17:23BAYRK
Yüzde 5.98 oranında artışla 12.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 624, 819 adet işlem
-
17:22ARDYZ
Yüzde 4.21 oranında artışla 52.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 009, 036 adet işlem
-
17:21TMPOL
Yüzde 8.25 oranında artışla 15.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 403, 899 adet işlem
-
17:19ARDYZ
Yüzde 4.11 oranında artışla 51.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 007, 307 adet işlem
-
17:17YAYLA
Yüzde 9.19 oranında artışla 4.16 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 016, 596 adet işlem