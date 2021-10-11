İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
11.10.2021 17:51
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969579
BIST
17:501.417
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 18,94
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.420
En Düşük
1.402
17:508,9699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0015
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9320
|
8,9766
En Düşük
8,9134
17:5010,3888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0059
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4106
En Düşük
10,3299
17:50506,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,23
|Açılış
|: 506,61
|
|Önceki Kapanış
|: 506,84
|
507,72
En Düşük
502,98
BIST En Aktif Hisseler17:48
|KSTUR
|205,70
|346.605
|% 10,00
|
|MAALT
|197,20
|10.151.360
|% 9,98
|
|YONGA
|19,96
|748.961
|% 9,97
|
|DOBUR
|35,12
|4.813.148
|% 9,96
|
|AKSUE
|15,34
|33.965.526
|% 9,96
|
|GESAN
|21,60
|210.601.154
|% -10,00
|
|KUTPO
|63,00
|100.137.144
|% -10,00
|
|YUNSA
|15,88
|9.141.096
|% -9,98
|
|YEOTK
|85,45
|63.856.565
|% -9,96
|
|KERVN
|0,65
|4.982.254
|% -9,72
|
|GARAN
|9,43
|1.230.290.088
|% 1,40
|
|KRDMD
|6,75
|877.394.827
|% 4,98
|
|EREGL
|17,56
|814.729.881
|% 2,87
|
|TUPRS
|125,50
|660.078.926
|% 2,03
|
|THYAO
|14,17
|497.888.456
|% 0,57
|
|YKBNK
|2,41
|363.875.790
|% 1,69
|
|KRDMD
|6,75
|877.394.827
|% 4,98
|
|GARAN
|9,43
|1.230.290.088
|% 1,40
|
|EKGYO
|1,80
|213.787.832
|% 1,12
|
|ODAS
|1,51
|163.946.521
|% 3,42
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9625
|8,9644
|% -0,04
|
|Euro
|10,3824
|10,3865
|% 0,03
|
|Sterlin
|12,1832
|12,2443
|% 0,08
|
|Frank
|9,6455
|9,7036
|% 0,13
|
|Riyal
|2,3842
|2,3961
|% 0,00
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|506
|506
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|3.351
|3.402
|3,00
|
|Tam
|3.336
|3.420
|3,75
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|1,82
|
|Çeyrek
|809
|827
|0,91
|
|Gümüş.Ons
|22,73
|22,76
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,56
|0,01
|
Seans Raporu
17:48
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17:59KRDMD
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17:58XU050
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OYAYO, PAMEL, DOBUR, KSTUR, PRKAB, MAALT, AKFGY, EDIP, AKSUE, YONGA
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KUTPO, YEOTK, KERVN, GESAN, YUNSA