İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
12.01.2022 17:24
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993177
BIST
17:432.064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 17,51
|Açılış
|: 2.070
|
|Önceki Kapanış
|: 2.046
|
2.075
En Düşük
2.056
17:4313,7502
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0567
|Açılış
|: 13,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,8577
En Düşük
13,7216
17:4315,7058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0061
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7649
En Düşük
15,5761
17:43806,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,06
|Açılış
|: 806,36
|
|Önceki Kapanış
|: 808,72
|
810,08
En Düşük
802,11
BIST En Aktif Hisseler17:41
|DOBUR
|118,80
|24.236.059
|% 10,00
|
|ORCAY
|39,92
|21.681.365
|% 9,97
|
|DMSAS
|11,26
|88.829.370
|% 9,96
|
|AYEN
|8,40
|63.173.729
|% 9,95
|
|EMNIS
|23,90
|1.002.796
|% 9,94
|
|GEDZA
|19,28
|44.317.612
|% -8,63
|
|KRSTL
|4,20
|70.192.243
|% -7,69
|
|MMCAS
|3,40
|188.995
|% -7,36
|
|BASCM
|10,00
|169.617
|% -6,45
|
|PENTA
|336,60
|40.102.194
|% -3,83
|
|KRDMD
|13,04
|6.423.700.750
|% 3,16
|
|SISE
|15,39
|3.217.155.564
|% 4,27
|
|THYAO
|26,90
|2.611.104.945
|% 0,00
|
|EREGL
|31,80
|2.347.377.687
|% 0,13
|
|GARAN
|11,88
|1.655.216.294
|% 0,85
|
|KRDMD
|13,04
|6.423.700.750
|% 3,16
|
|YKBNK
|3,89
|1.524.740.299
|% 3,73
|
|SISE
|15,39
|3.217.155.564
|% 4,27
|
|EKGYO
|2,39
|356.379.541
|% 0,84
|
|GARAN
|11,88
|1.655.216.294
|% 0,85
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7438
|13,7689
|% -0,28
|
|Euro
|15,7043
|15,7250
|% 0,16
|
|Sterlin
|18,7716
|18,8657
|% 0,11
|
|Frank
|14,9044
|14,9942
|% 0,18
|
|Riyal
|3,6543
|3,6726
|% -0,29
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,87
|
|Altın Gr.
|806
|806
|-2,94
|
|Cumhuriyet
|5.364
|5.446
|35,00
|
|Tam
|5.337
|5.473
|37,84
|
|Yarım
|2.580
|2.647
|18,30
|
|Çeyrek
|1.294
|1.324
|9,16
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,03
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|10,15
|10,15
|0,05
|
|B. Petrol
|84,28
|84,28
|0,56
|
Seans Raporu
17:41
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17:56GENIL
Yüzde 5.06 oranında artışla 14.73 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 809, 165 adet işlem
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17:55TRILC
Yüzde 6.45 oranında artışla 11.71 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 560, 004 adet işlem
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17:53ICBCT
Yüzde 4.83 oranında artışla 5.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 351, 403 adet işlem
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17:52EDIP
Yüzde 7.21 oranında artışla 3.27 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 427, 569 adet işlem
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17:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, YKBNK, TKFEN