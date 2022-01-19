İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
19.01.2022 17:28
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995192
BIST
17:202.034
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 53,88
|Açılış
|: 1.979
|
|Önceki Kapanış
|: 1.980
|
2.044
En Düşük
1.959
17:2013,4705
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0589
|Açılış
|: 13,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5800
|
13,6313
En Düşük
13,4059
17:2015,2872
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0300
|Açılış
|: 15,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4200
|
15,4578
En Düşük
15,2246
17:20793,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 4,49
|Açılış
|: 794,56
|
|Önceki Kapanış
|: 789,47
|
796,36
En Düşük
785,56
BIST En Aktif Hisseler17:18
|EUHOL
|3,74
|34.268.335
|% 10,00
|
|HLGYO
|2,75
|166.967.201
|% 10,00
|
|SANEL
|7,92
|47.042.623
|% 10,00
|
|UZERB
|73,30
|963.472
|% 9,98
|
|KAPLM
|40,80
|32.963.286
|% 9,97
|
|CRDFA
|2,70
|38.507.979
|% -10,00
|
|PKENT
|296,20
|6.692.288
|% -10,00
|
|ISKUR
|621.699,90
|621.700
|% -10,00
|
|DOBUR
|83,45
|13.919.743
|% -9,98
|
|AKFGY
|6,48
|5.540.076
|% -9,87
|
|THYAO
|27,34
|3.954.529.326
|% 1,71
|
|KRDMD
|12,34
|3.468.522.506
|% 4,14
|
|GARAN
|11,95
|2.694.921.415
|% 3,73
|
|SISE
|14,30
|2.648.135.009
|% 0,85
|
|YKBNK
|4,07
|2.282.984.866
|% 6,82
|
|YKBNK
|4,07
|2.282.984.866
|% 6,82
|
|EKGYO
|2,47
|1.135.264.637
|% 3,78
|
|KRDMD
|12,34
|3.468.522.506
|% 4,14
|
|PETKM
|9,13
|2.154.919.488
|% 4,46
|
|GARAN
|11,95
|2.694.921.415
|% 3,73
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4720
|13,4901
|% -0,29
|
|Euro
|15,2820
|15,3136
|% -0,02
|
|Sterlin
|18,4076
|18,4999
|% 0,39
|
|Frank
|14,7163
|14,8050
|% 0,15
|
|Riyal
|3,6004
|3,6184
|% 0,10
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|795
|795
|5,18
|
|Cumhuriyet
|5.276
|5.356
|1,00
|
|Tam
|5.249
|5.382
|2,99
|
|Yarım
|2.537
|2.603
|1,45
|
|Çeyrek
|1.272
|1.302
|0,72
|