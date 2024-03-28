İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
28.03.2024 16:17
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263735
BIST
'
17:209.059
En Düşük
|Değişim
|: 2,87%
|| 252,44
|Açılış
|: 8.864
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.864
En Yüksek
9.071
17:2032,3184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0676
|Açılış
|: 32,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5900
|
32,3526
En Düşük
32,2225
17:2035,1211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0005
|Açılış
|: 35,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,2158
En Düşük
34,8851
17:202.291,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 14,18
|Açılış
|: 2.291,72
|
|Önceki Kapanış
|: 2.277,54
|
2.304,45
En Düşük
2.270,83
BIST En Aktif Hisseler17:20
|LINK
|390,50
|70.025.916
|% 10,00
|
|MEPET
|12,87
|17.713.376
|% 10,00
|
|AKENR
|11,55
|465.609.462
|% 10,00
|
|TMSN
|158,40
|672.907.963
|% 10,00
|
|YGGYO
|44,00
|6.629.632
|% 10,00
|
|KSTUR
|5.495,00
|7.418.250
|% -9,99
|
|VRGYO
|50,05
|227.992.002
|% -9,98
|
|ENSRI
|29,98
|143.321.904
|% -9,97
|
|ERSU
|41,02
|120.277.166
|% -9,96
|
|BRKVY
|203,80
|14.158.054
|% -9,94
|
|THYAO
|292,50
|9.556.743.136
|% 3,45
|
|ISCTR
|11,25
|4.285.555.915
|% 3,78
|
|AGROT
|36,84
|3.998.917.529
|% -5,92
|
|YKBNK
|27,58
|3.503.108.226
|% 4,39
|
|TUPRS
|174,40
|3.411.031.118
|% 2,77
|
|ISCTR
|11,25
|4.285.555.915
|% 3,78
|
|ZOREN
|5,60
|1.105.498.400
|% 1,63
|
|YKBNK
|27,58
|3.503.108.226
|% 4,39
|
|EKGYO
|9,66
|1.156.742.162
|% 2,44
|
|PEKGY
|12,58
|1.321.951.749
|% 9,97
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3111
|32,3184
|% 0,21
|
|Euro
|35,0991
|35,1211
|% 0,00
|
|Sterlin
|40,8606
|41,0654
|% -0,53
|
|Frank
|35,8454
|36,0251
|% -0,31
|
|Riyal
|8,6244
|8,6676
|% -0,52
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,63
|24,66
|% 0,66
|
|Platin
|906,87
|908,61
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.018,34
|1.021,38
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,26
|86,26
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.206,65
|2.206,94
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:20
daha fazla
-
17:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 243, 99 artarak (% 3.13 ) 8, 029
-
17:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TMSN, PEKGY, MEPET, SODSN, MACKO, EUKYO, SASA, ATEKS, YGGYO, CLEBI
-
17:34
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KSTUR, ERSU, ENSRI, VRGYO
-
17:34
KUTPO, MARKA, ARZUM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:34
EPLAS, EDATA, NIBAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında