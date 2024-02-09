***ISTFK* *YKBNK* *BRKT* *VAKBN* *ISMEN* *PNSUT* *TCELL* *AKMEN* *ZORLF* *HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem









***ISTFK******YKBNK******BRKT******VAKBN******ISMEN******PNSUT******TCELL******AKMEN******ZORLF******HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [TCELL, PNSUT, HALKB, ISMEN, VAKBN, AKMEN, ZORLF, BRKT, YKBNK, ISTFK]İlgili Fonlar []İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi- Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. TCELL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTCEL82421 800.000.000 09.02.2024 06.08.2024 13.02.2024- Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş. PNSUT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFPNST82411 350.000.000 09.02.2024 01.08.2024 13.02.2024- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL52454 422.500.000 09.02.2024 10.05.2024 13.02.2024- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL52447 613.000.000 09.02.2024 31.05.2024 13.02.2024- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISMD52431 663.500.000 09.02.2024 14.05.2024 13.02.2024- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. VAKBN Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFVKFB52413 32.530.493 09.02.2024 10.05.2024 13.02.2024- Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. AKMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKYM52431 164.400.000 09.02.2024 28.05.2024 13.02.2024- Zorlu Faktoring A.Ş. ZORLF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFZORF72428 25.000.000 09.02.2024 26.07.2024 13.02.2024- Bereket Varlık Kiralama A.Ş. BRKT Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDBRKT52425 300.000.000 09.02.2024 09.05.2024 13.02.2024- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK52425 833.000.000 09.02.2024 10.05.2024 13.02.2024- İstanbul Faktoring A.Ş. ISTFK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFIFAS52415 20.000.000 09.02.2024 03.05.2024 13.02.2024İlgili Şirketler [TCELL, PNSUT, HALKB, ISMEN, VAKBN, AKMEN, ZORLF, BRKT, YKBNK, ISTFK]İlgili Fonlar []TürkçeBorçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaBorçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248570BIST