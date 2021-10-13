***ISY* *GLYHO* *GLB* *GLBMD*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISY******GLYHO******GLB******GLBMD*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [GLB, GLBMD, ISY]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugün tarihli kararı ile Şirketimiz iştiraklerinden İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.'de Şirketimizce pay sahibi olunan, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.'nin sermayesinin %66,6'sına tekabül eden toplam 9.446.544,-TL nominal değerli payların tamamı ile yine Şirketimiz iştiraklerinden Global Menkul Değerler A.Ş.'de Şirketimizce pay sahibi olunan, Global Menkul Değerler A.Ş.'nin sermayesinin %75'ine tekabül eden toplam 29.999.997,-TL nominal değerli payların tamamının Şirketimizin tek hissedarı olduğu GYH Danışmanlık ve Yönetim Hizmetleri A.Ş.'ye devrine karar verilmiştir.Öngörülen hisse devri sonucunda iştiraklerimiz İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. ile Global Menkul Değerler A.Ş.'nin nihai hissedarlık yapısında herhangi bir değişiklik meydana gelmemekte doğrudan hakim hissedar olan Şirketimiz dolaylı hakim hissedar haline gelmekte, Şirketimizin bahsi geçen iştiraklerimiz sermayesindeki doğrudan hissedarlığı Şirketimizin tek hissedarı olduğu GYH Danışmanlık ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. üzerinden dolaylı hissedarlığa dönüşmektedir.Öngörülen hisse devrine ilişkin uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulacak ve kamuya gerekli duyurularda bulunulacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970424BIST