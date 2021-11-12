***ISY* *GLYHO* *GLB* *GLBMD*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISY******GLYHO******GLB******GLBMD*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [GLB, GLBMD, ISY]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.10.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.10.2021 tarihli kararı ile Şirketimiz iştiraklerinden İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.'de Şirketimizce pay sahibi olunan, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.'nin sermayesinin %66,6'sına tekabül eden toplam 9.446.544,-TL nominal değerli payların tamamı ile yine Şirketimiz iştiraklerinden Global Menkul Değerler A.Ş.'de Şirketimizce pay sahibi olunan, Global Menkul Değerler A.Ş.'nin sermayesinin %75'ine tekabül eden toplam 29.999.997,-TL nominal değerli payların tamamının Şirketimizin tek hissedarı olduğu GYH Danışmanlık ve Yönetim Hizmetleri A.Ş.'ye devrine karar verildiği yine aynı tarihte duyurulmuş idi.Bunun akabinde, 15.10.2021 tarihinde, öngörülen hisse devrine ilişkin uygun görüş alınması amacıyla Global Menkul Değerler A.Ş., İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. ve dolaylı hissedar değişikliği sebebiyle Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulduğunun şirketimize bildirildiği duyurulmuş idi. Bahsi geçen her üç şirketin başvurusu olumlu karşılanmıştır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977495BIST