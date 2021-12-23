***ISY* *GLYHO* *GLB* *GLBMD*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISY******GLYHO******GLB******GLBMD*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [GLB, GLBMD, ISY]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.10.2021, 12.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz iştiraklerinden İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.'de Şirketimizce sahip olunan, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.'nin sermayesinin %66,6'sına tekabül eden toplam 9.446.544,-TL nominal değerli payların tamamı ile yine Şirketimiz iştiraklerinden Global Menkul Değerler A.Ş.'de Şirketimizce sahip olunan, Global Menkul Değerler A.Ş.'nin sermayesinin %75'ine tekabül eden toplam 29.999.997,-TL nominal değerli payların tamamının Şirketimizin tek hissedarı olduğu GYH Danışmanlık ve Yönetim Hizmetleri A.Ş.'ye devri, Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izinlerin alınmasının ardından bugün itibarıyla tamamlanmış bu kapsamda Şirketimizin tek hissedarı olduğu GYH Danışmanlık ve Yönetim Hizmetleri A.Ş., İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.'nin sermayesinin %66,6'sına tekabül eden toplam 9.446.544,-TL nominal değerli payların tamamı ile Global Menkul Değerler A.Ş.'nin sermayesinin %75'ine tekabül eden toplam 29.999.997,-TL nominal değerli payların tamamının doğrudan hissedarı haline gelmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985855BIST