***ISY* *GLYHO* *GLB* *GLBMD*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.12.2021 18:11
***ISY******GLYHO******GLB******GLBMD*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [GLB, GLBMD, ISY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.10.2021, 12.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz iştiraklerinden İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.'de Şirketimizce sahip olunan, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.'nin sermayesinin %66,6'sına tekabül eden toplam 9.446.544,-TL nominal değerli payların tamamı ile yine Şirketimiz iştiraklerinden Global Menkul Değerler A.Ş.'de Şirketimizce sahip olunan, Global Menkul Değerler A.Ş.'nin sermayesinin %75'ine tekabül eden toplam 29.999.997,-TL nominal değerli payların tamamının Şirketimizin tek hissedarı olduğu GYH Danışmanlık ve Yönetim Hizmetleri A.Ş.'ye devri, Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izinlerin alınmasının ardından bugün itibarıyla tamamlanmış bu kapsamda Şirketimizin tek hissedarı olduğu GYH Danışmanlık ve Yönetim Hizmetleri A.Ş., İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.'nin sermayesinin %66,6'sına tekabül eden toplam 9.446.544,-TL nominal değerli payların tamamı ile Global Menkul Değerler A.Ş.'nin sermayesinin %75'ine tekabül eden toplam 29.999.997,-TL nominal değerli payların tamamının doğrudan hissedarı haline gelmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985855
BIST
18:051.805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,15
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.726
18:0511,2903
En Yüksek
|Değişim
|: -7,38%
|| -0,8996
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
10,2360
18:0512,8444
En Yüksek
|Değişim
|: -7,19%
|| -0,9957
|Açılış
|: 12,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
11,6293
18:05653,53
En Yüksek
|Değişim
|: -7,67%
|| -54,26
|Açılış
|: 653,53
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
594,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|359,70
|32.381.378
|% 10,00
|
|OYLUM
|5,51
|6.936.197
|% 9,98
|
|TETMT
|379,20
|13.519.894
|% 9,98
|
|ASUZU
|32,44
|94.188.513
|% 9,97
|
|GLCVY
|12,26
|31.502.216
|% 9,96
|
|DZGYO
|2,34
|84.744.553
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|46.015.266
|% -10,00
|
|GSDHO
|2,70
|256.080.004
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,30
|17.052.400
|% -10,00
|
|RODRG
|21,10
|9.886.679
|% -9,98
|
|GARAN
|11,74
|4.076.956.940
|% -1,18
|
|SISE
|12,89
|3.040.325.168
|% -2,94
|
|EREGL
|26,38
|2.503.208.058
|% 3,69
|
|KRDMD
|8,91
|1.968.267.277
|% -4,19
|
|THYAO
|19,21
|1.862.802.001
|% 1,75
|
|YKBNK
|3,58
|1.741.016.025
|% 2,87
|
|GARAN
|11,74
|4.076.956.940
|% -1,18
|
|SISE
|12,89
|3.040.325.168
|% -2,94
|
|KRDMD
|8,91
|1.968.267.277
|% -4,19
|
|DOHOL
|2,72
|574.809.925
|% -2,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,2373
|11,2523
|% -7,69
|
|Euro
|12,7637
|12,8157
|% -7,40
|
|Sterlin
|15,0819
|15,1575
|% -7,21
|
|Frank
|12,2267
|12,3004
|% -7,51
|
|Riyal
|2,9957
|3,0108
|% -7,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|1,03
|
|Altın Gr.
|657
|657
|-51,05
|
|Cumhuriyet
|4.381
|4.447
|-458,00
|
|Tam
|4.343
|4.489
|-449,44
|
|Yarım
|2.099
|2.171
|-217,41
|
|Çeyrek
|1.053
|1.086
|-108,70
|
|Gümüş.Ons
|22,79
|22,82
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|8,28
|8,29
|-0,67
|
|B. Petrol
|75,57
|75,57
|0,29
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59GWIND
Yüzde -6.03 oranında düşüşle 4.99 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 467, 490 adet işlem
-
17:58TAVHL
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 30.80 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 572, 248 adet işlem
-
17:57BAGFS
Yüzde -9.62 oranında düşüşle 14.28 lira fiyatla işlem gören hissede 477, 187 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 791 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 7 altında . İşlem hacmi 33, 654.00 milyon TL de
-
17:56KRDMB
Yüzde -5.29 oranında düşüşle 7.52 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 375, 924 adet işlem