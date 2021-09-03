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***ISY* *GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.09.2021 18:06



***ISY******GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [ISY]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.05.2019, 25.06.2020, 25.09.2020, 20.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin bağlı ortaklıklarından Actus Portföy Yönetimi A.Ş. ile İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.'nin ("İstanbul Portföy") birleşmesi sonucu Şirketimizin İstanbul Portföy'ün sermayesinde sahip olduğu pay oranının %26,6 olduğu ve Şirketimizin İstanbul Portföy'ün ilave %40 hissesini satın almak üzere bir satın alma opsiyonu bulunduğu 25.09.2020 tarihinde duyurulmuştur. Yine aynı kapsamda Şirket Yönetim Kurulumuzun İstanbul Portföy'ün ilave %40 hissesini satın almak üzere ilgili satın alma opsiyonunun kullanılmasına karar verdiği hususu da 20.05.2021 tarihinde duyurulmuştur.  Sermaye Piyasası Kurulunun öngörülen hisse devir işlemine izin vermesi akabinde devralma işlemleri bugün itibarıyla tamamlanmış, gerçekleşen hisse devri sonucunda Hasan Turgay OZANER, Tufan DERİNER ve Alpaslan ENSARİ'nin sahibi olduğu, İstanbul Portföy'ün sermayesinin %40'ına tekabül eden her biri 1,-TL, toplam 5.673.600,-TL nominal değerli 5.673.600 adet pay Şirketimize devrolmuştur. Hisselerin satın alma bedeli 77.352.322,- TL olup bugün itibarıyla nakden ve defaten ödenmiştir. Şirketimiz bu kapsamda İstanbul Portföy'ün %66,6 hissedarı haline gelmiş olup Hasan Turgay OZANER, Tufan DERİNER ve Alpaslan ENSARİ, İstanbul Portföy'de toplam %22,3 hisse oranı ile hissedar ve yönetici olarak kalmaya devam edeceklerdir.  




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961784


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CASA 129,80 1.364.066 % 10,00  
YEOTK 22,00 253.594 % 10,00  
OYLUM 4,40 34.698.073 % 10,00  
TGSAS 16,19 43.420.444 % 9,99  
ARMDA 58,35 6.793.360 % 9,99  
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Altın Ons 1.827 1.828 17,88  
Altın Gr. 488 488 6,88  
Cumhuriyet 3.219 3.268 23,00  
Tam 3.208 3.289 27,04  
Yarım 1.551 1.591 13,08  
Çeyrek 778 796 6,54  
Gümüş.Ons 24,70 24,74 0,82  
Gümüş Gr. 6,60 6,61 0,24  
B. Petrol 72,56 72,56 -0,47  
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