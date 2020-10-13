***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.10.2020 21:31
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
FYA İstanbul Portföy Ark II Serbest Fon Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Ak Yatırım A.Ş. 48.048,91 % 0,021 % 0,3134 % 1.492,4117
Alternatif Yatırım A.Ş. 6.757,8 % 0,021 % 0,0441 % 209,8971
BGC Yatırım A.Ş. 27.224,58 % 0,03 % 0,1776 % 591,8965
Global Yatırım A.Ş. 31.572,46 % 0,0179 % 0,2059 % 1.153,7007
İnfo Yatırım A.Ş. 5.487,39 % 0,016 % 0,0358 % 223,7027
İş Yatırım A.Ş. 254.741,72 % 0,0128 % 1,6616 % 12.984,9439
Oyak Yatırım A.Ş. 1.398,01 % 0,0178 % 0,0091 % 51,0855
Tacirler Yatırım A.Ş. 8.836,9 % 0,021 % 0,0576 % 274,4756
Tera Yatırım A.Ş. 340.126,38 % 0,0164 % 2,2185 % 13.502,1806
Yatırım Finansman A.Ş. 2.679,7 % 0,021 % 0,0175 % 83,2325
Yapı Kredi Yatırım A.Ş. 5.855,32 % 0,012 % 0,0382 % 319,0659
Gedik Yatırm A.Ş. 19.719 % 0,02 % 0,1286 % 643,1025
TEB Yatırım A.Ş. 915,01 % 0,0315 % 0,006 % 18,9484
Deniz Yatırım A.Ş. 7,4 % 0,02 % 0 % 0,2412
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881339
BIST