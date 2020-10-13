***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarFYA İstanbul Portföy Ark II Serbest Fon Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Ak Yatırım A.Ş. 48.048,91 % 0,021 % 0,3134 % 1.492,4117Alternatif Yatırım A.Ş. 6.757,8 % 0,021 % 0,0441 % 209,8971BGC Yatırım A.Ş. 27.224,58 % 0,03 % 0,1776 % 591,8965Global Yatırım A.Ş. 31.572,46 % 0,0179 % 0,2059 % 1.153,7007İnfo Yatırım A.Ş. 5.487,39 % 0,016 % 0,0358 % 223,7027İş Yatırım A.Ş. 254.741,72 % 0,0128 % 1,6616 % 12.984,9439Oyak Yatırım A.Ş. 1.398,01 % 0,0178 % 0,0091 % 51,0855Tacirler Yatırım A.Ş. 8.836,9 % 0,021 % 0,0576 % 274,4756Tera Yatırım A.Ş. 340.126,38 % 0,0164 % 2,2185 % 13.502,1806Yatırım Finansman A.Ş. 2.679,7 % 0,021 % 0,0175 % 83,2325Yapı Kredi Yatırım A.Ş. 5.855,32 % 0,012 % 0,0382 % 319,0659Gedik Yatırm A.Ş. 19.719 % 0,02 % 0,1286 % 643,1025TEB Yatırım A.Ş. 915,01 % 0,0315 % 0,006 % 18,9484Deniz Yatırım A.Ş. 7,4 % 0,02 % 0 % 0,2412http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881339BIST