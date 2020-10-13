***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarIIS İstanbul Portföy İkinci serbest Fon Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)A1 Capital Yatırım A.Ş. 49.872,8 % 0,017 % 0,0512 % 301,0151Ak Yatırım A.Ş. 77.031,96 % 0,021 % 0,079 % 376,3757Alternatif Yatırım A.Ş. 127.465,8 % 0,021 % 0,1308 % 622,7961BGC Yatırım A.Ş. 442.218,49 % 0,03 % 0,4537 % 1.512,3892Deniz Yatırım A.Ş. 26.889,63 % 0,0019 % 0,0276 % 1.460,5223Gedik Yatırım A.Ş. 22.435,21 % 0,02 % 0,023 % 115,0942Global Yatırım A.Ş. 433.542,61 % 0,0179 % 0,4448 % 2.491,758ICBC Yatırım A.Ş. 76.158,11 % 0,019 % 0,0781 % 410,4969İnfo Yatırım A.Ş. 107.494,18 % 0,016 % 0,1103 % 689,3432İş Yatırım A.Ş. 1.615.144,29 % 0,0217 % 1,6572 % 7.636,027Oyak Yatırım A.Ş. 81.578,09 % 0,017 % 0,0837 % 492,3736Phillip Capital Yatırım A.Ş. 110.443,52 % 0,0178 % 0,1133 % 634,8521Piramit Yatırım A.Ş. 26.126,92 % 0,016 % 0,0268 % 167,5475Tacirler Yatırım A.Ş. 7.379,88 % 0,0171 % 0,0076 % 44,2814TEB Yatırım A.Ş. 235.175,53 % 0,0315 % 0,2413 % 766,1149Tera Yatırım A.Ş. 1.257.626,03 % 0,0166 % 1,2904 % 7.763,5016Vakıf Yatırım A.Ş. 37.314,62 % 0,0258 % 0,0383 % 148,5284Yatırım Finansman A.Ş. 130.896,3 % 0,021 % 0,1343 % 639,5579Burgan Yatırım A.Ş. 469,21 % 0,0315 % 0,0005 % 1,5284Yapı Kredi Yatırım A.Ş. 139.122,54 % 0,0105 % 0,1427 % 1.360,26http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881341BIST