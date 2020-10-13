***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.10.2020 21:42
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
IIS İstanbul Portföy İkinci serbest Fon Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
A1 Capital Yatırım A.Ş. 49.872,8 % 0,017 % 0,0512 % 301,0151
Ak Yatırım A.Ş. 77.031,96 % 0,021 % 0,079 % 376,3757
Alternatif Yatırım A.Ş. 127.465,8 % 0,021 % 0,1308 % 622,7961
BGC Yatırım A.Ş. 442.218,49 % 0,03 % 0,4537 % 1.512,3892
Deniz Yatırım A.Ş. 26.889,63 % 0,0019 % 0,0276 % 1.460,5223
Gedik Yatırım A.Ş. 22.435,21 % 0,02 % 0,023 % 115,0942
Global Yatırım A.Ş. 433.542,61 % 0,0179 % 0,4448 % 2.491,758
ICBC Yatırım A.Ş. 76.158,11 % 0,019 % 0,0781 % 410,4969
İnfo Yatırım A.Ş. 107.494,18 % 0,016 % 0,1103 % 689,3432
İş Yatırım A.Ş. 1.615.144,29 % 0,0217 % 1,6572 % 7.636,027
Oyak Yatırım A.Ş. 81.578,09 % 0,017 % 0,0837 % 492,3736
Phillip Capital Yatırım A.Ş. 110.443,52 % 0,0178 % 0,1133 % 634,8521
Piramit Yatırım A.Ş. 26.126,92 % 0,016 % 0,0268 % 167,5475
Tacirler Yatırım A.Ş. 7.379,88 % 0,0171 % 0,0076 % 44,2814
TEB Yatırım A.Ş. 235.175,53 % 0,0315 % 0,2413 % 766,1149
Tera Yatırım A.Ş. 1.257.626,03 % 0,0166 % 1,2904 % 7.763,5016
Vakıf Yatırım A.Ş. 37.314,62 % 0,0258 % 0,0383 % 148,5284
Yatırım Finansman A.Ş. 130.896,3 % 0,021 % 0,1343 % 639,5579
Burgan Yatırım A.Ş. 469,21 % 0,0315 % 0,0005 % 1,5284
Yapı Kredi Yatırım A.Ş. 139.122,54 % 0,0105 % 0,1427 % 1.360,26
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881341
BIST