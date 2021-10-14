***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2021 15:53
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2021/09
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İş Yatırım A.Ş. 379.430,81 % 0,002 % 0,0653 % 3.225,2811
Alternatif Yatırım A.Ş. 89,43 % 0,0063 % 0 % 0,2443
Oyak Yatırım A.Ş. 23,65 % 0,0042 % 0 % 0,0969
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970734
BIST
17:371.416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,70
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.408
17:379,1841
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1065
|Açılış
|: 9,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1965
En Düşük
9,0704
17:3710,6638
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1202
|Açılış
|: 10,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4950
|
10,6915
En Düşük
10,5302
17:37530,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 7,08
|Açılış
|: 530,64
|
|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
531,33
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler17:37
|RAYSG
|10,34
|4.864.524
|% 10,00
|
|LUKSK
|54,45
|3.376.390
|% 10,00
|
|KZBGY
|31,76
|189.536.373
|% 9,97
|
|DITAS
|17,79
|45.554.422
|% 9,95
|
|SONME
|38,58
|1.373.810
|% 7,23
|
|BAYRK
|9,90
|15.193.343
|% -10,00
|
|PRKAB
|17,38
|130.425.318
|% -9,95
|
|DOBUR
|30,76
|4.339.642
|% -9,95
|
|GARFA
|12,71
|449.820
|% -9,28
|
|OZBAL
|16,64
|193.663.084
|% -8,97
|
|GARAN
|9,30
|1.178.070.970
|% -0,85
|
|FROTO
|172,00
|1.113.768.778
|% -3,15
|
|ASELS
|16,63
|1.086.866.705
|% 2,02
|
|THYAO
|14,33
|785.517.033
|% 0,49
|
|TUPRS
|125,60
|767.311.342
|% 2,28
|
|YKBNK
|2,40
|366.593.234
|% 0,42
|
|GARAN
|9,30
|1.178.070.970
|% -0,85
|
|VAKBN
|3,44
|373.536.895
|% 3,93
|
|ODAS
|1,45
|159.773.407
|% -2,03
|
|EKGYO
|1,83
|189.338.530
|% 0,55
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1799
|9,1841
|% 1,17
|
|Euro
|10,6570
|10,6638
|% 1,14
|
|Sterlin
|12,5369
|12,5997
|% 1,36
|
|Frank
|9,9100
|9,9697
|% 1,23
|
|Riyal
|2,4403
|2,4525
|% 1,09
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|2,94
|
|Altın Gr.
|530
|531
|6,95
|
|Cumhuriyet
|3.506
|3.559
|54,00
|
|Tam
|3.488
|3.576
|55,73
|
|Yarım
|1.686
|1.730
|26,96
|
|Çeyrek
|846
|865
|13,48
|
|Gümüş.Ons
|23,30
|23,33
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,88
|6,89
|0,14
|
|B. Petrol
|83,78
|83,78
|0,60
|