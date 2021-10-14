***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2021 16:01
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2021/09
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Acar Menkul Değ. A.Ş. 104.132,28 % 0,0201 % 0,5781 % 2.875,8594
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970739
BIST
16:291.416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,52
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.408
16:299,1705
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0929
|Açılış
|: 9,1580
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1885
En Düşük
9,0704
16:2910,6528
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1092
|Açılış
|: 10,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4950
|
10,6915
En Düşük
10,5302
16:29530,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 7,14
|Açılış
|: 530,70
|
|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
531,33
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler16:29
|LUKSK
|54,45
|3.358.422
|% 10,00
|
|DITAS
|17,79
|45.474.207
|% 9,95
|
|KZBGY
|31,44
|147.111.977
|% 8,86
|
|RAYSG
|10,14
|2.352.085
|% 7,87
|
|AVHOL
|6,82
|10.679.865
|% 6,90
|
|BAYRK
|9,90
|15.175.523
|% -10,00
|
|GARFA
|12,71
|449.820
|% -9,28
|
|DOBUR
|31,00
|3.715.720
|% -9,25
|
|GRNYO
|2,29
|1.618.800
|% -6,53
|
|PRKAB
|18,05
|117.461.813
|% -6,48
|
|GARAN
|9,31
|981.089.739
|% -0,75
|
|FROTO
|169,70
|872.287.999
|% -4,45
|
|THYAO
|14,37
|671.560.823
|% 0,77
|
|TUPRS
|125,00
|644.306.128
|% 1,79
|
|EREGL
|17,52
|504.768.827
|% 0,81
|
|YKBNK
|2,40
|350.390.942
|% 0,42
|
|GARAN
|9,31
|981.089.739
|% -0,75
|
|ODAS
|1,44
|151.594.709
|% -2,70
|
|VAKBN
|3,43
|322.322.733
|% 3,63
|
|EKGYO
|1,83
|154.068.075
|% 0,55
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1656
|9,1705
|% 1,02
|
|Euro
|10,6439
|10,6528
|% 1,04
|
|Sterlin
|12,5242
|12,5870
|% 1,26
|
|Frank
|9,9091
|9,9688
|% 1,22
|
|Riyal
|2,4372
|2,4495
|% 0,96
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|4,22
|
|Altın Gr.
|529
|529
|5,93
|
|Cumhuriyet
|3.497
|3.550
|45,00
|
|Tam
|3.485
|3.572
|52,46
|
|Yarım
|1.684
|1.728
|25,37
|
|Çeyrek
|845
|864
|12,69
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,34
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,88
|0,13
|
|B. Petrol
|84,19
|84,19
|1,01
|
Seans Raporu
16:29
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16:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 16 artarak (% 0.08 ) 1, 521
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16:41
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, YKBNK, GARAN
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16:41XU100
Endeks 1, 415 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 12 üstünde . İşlem hacmi 11, 692.00 milyon TL de
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16:41MERIT
Yüzde 5.64 oranında artışla 25.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 064, 389 adet işlem
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16:40MEDTR
Yüzde 4.90 oranında artışla 35.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 926, 824 adet işlem