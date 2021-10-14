***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2021 16:15
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2021/09
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İş Yatırım A.Ş. 149.345,64 % 0,0082 % 0,3688 % 4.523,391
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970758
BIST
17:511.412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,11
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.408
17:519,1863
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1087
|Açılış
|: 9,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1965
En Düşük
9,0704
17:5110,6660
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1224
|Açılış
|: 10,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4950
|
10,6915
En Düşük
10,5302
17:51530,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 6,74
|Açılış
|: 530,30
|
|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
531,33
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler17:49
|RAYSG
|10,34
|5.304.723
|% 10,00
|
|LUKSK
|54,45
|3.385.973
|% 10,00
|
|KZBGY
|31,76
|190.108.308
|% 9,97
|
|DITAS
|17,79
|45.564.741
|% 9,95
|
|SONME
|38,70
|1.490.659
|% 7,56
|
|PRKAB
|17,37
|133.976.777
|% -10,00
|
|BAYRK
|9,90
|15.193.492
|% -10,00
|
|DOBUR
|30,76
|4.721.055
|% -9,95
|
|GARFA
|12,71
|449.820
|% -9,28
|
|TDGYO
|6,51
|52.682.146
|% -8,18
|
|GARAN
|9,27
|1.275.096.526
|% -1,17
|
|FROTO
|170,40
|1.140.958.997
|% -4,05
|
|ASELS
|16,52
|1.111.227.557
|% 1,35
|
|THYAO
|14,29
|807.642.623
|% 0,21
|
|TUPRS
|124,90
|780.657.818
|% 1,71
|
|YKBNK
|2,39
|388.294.832
|% 0,00
|
|GARAN
|9,27
|1.275.096.526
|% -1,17
|
|VAKBN
|3,44
|387.519.167
|% 3,93
|
|ODAS
|1,43
|163.451.870
|% -3,38
|
|EKGYO
|1,83
|190.386.495
|% 0,55
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1835
|9,1873
|% 1,21
|
|Euro
|10,6606
|10,6878
|% 1,37
|
|Sterlin
|12,5469
|12,6099
|% 1,44
|
|Frank
|9,9159
|9,9756
|% 1,29
|
|Riyal
|2,4429
|2,4551
|% 1,20
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|2,81
|
|Altın Gr.
|530
|530
|6,41
|
|Cumhuriyet
|3.506
|3.559
|54,00
|
|Tam
|3.488
|3.576
|55,73
|
|Yarım
|1.686
|1.730
|26,96
|
|Çeyrek
|846
|865
|13,48
|
|Gümüş.Ons
|23,28
|23,31
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,88
|0,13
|
|B. Petrol
|83,82
|83,82
|0,64
|