***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2021 16:28
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2021/09
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Ak Yatırım A.Ş. 250.830,55 % 0,0198 % 0,1142 % 576,9972
Alternatif Yatırım A.Ş. 29.540,89 % 0,02 % 0,0135 % 67,2731
BGC Yatırım A.Ş. 110.147,82 % 0,03 % 0,0502 % 167,2227
Garanti Yatırım A.Ş. 5.099,06 % 0,0262 % 0,0023 % 8,8473
Global Yatırım A.Ş. 132.762,84 % 0,0179 % 0,0605 % 338,7553
İş Yatırım A.Ş. 944.245,06 % 0,0081 % 0,4301 % 5.318,7261
İnfo Yatırım A.Ş. 113.218,81 % 0,016 % 0,0516 % 322,2899
Phillip Capital Yatırım A.Ş. 78.768,75 % 0,014 % 0,0359 % 255,3861
Tacirler Yatırım A.Ş. 12.847,09 % 0,0171 % 0,0059 % 34,2192
Tera Yatırım A.Ş. 391.958,25 % 0,0167 % 0,1785 % 1.068,7787
Gedik Yatırım A.Ş. 2.194,5 % 0,02 % 0,001 % 5,01
Yatırım Finansman A.Ş. 1.194,43 % 0,02 % 0,0005 % 2,7201
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970775
BIST