***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.01.2022 11:22
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2021/12
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İş Yatırım A.Ş. 591.696,16 % 0,0021 % 0,086 % 4.117,1077
Alternatif Yatırım A.Ş. 89,43 % 0,0063 % 0 % 0,2064
Oyak Yatırım A.Ş. 23,65 % 0,0042 % 0 % 0,0818
Deniz Yatırım A.Ş. 10.415,75 % 0,0019 % 0,0015 % 80,4784
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993847
BIST
11:082.064
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -7,04
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.061
11:0813,5334
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0486
|Açılış
|: 13,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4816
11:0815,5204
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0612
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,6726
En Düşük
15,4530
11:08794,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,64
|Açılış
|: 794,68
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
792,08
BIST En Aktif Hisseler11:08
|PKENT
|350,60
|27.896.642
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|182.986
|% 9,98
|
|EMNIS
|28,90
|1.821.307
|% 9,97
|
|KLNMA
|17,96
|251.189
|% 8,26
|
|DOAS
|48,96
|70.898.554
|% 7,70
|
|UZERB
|67,35
|980.751
|% -9,96
|
|BRMEN
|2,28
|572.075
|% -9,88
|
|INTEM
|97,00
|1.769.862
|% -9,43
|
|ERCB
|55,70
|4.859.683
|% -4,95
|
|PRKAB
|54,30
|38.250.467
|% -4,74
|
|THYAO
|29,06
|1.554.243.080
|% 0,97
|
|KRDMD
|13,29
|1.073.848.665
|% -0,45
|
|EREGL
|31,34
|435.568.107
|% -0,89
|
|SISE
|15,09
|399.149.837
|% 0,27
|
|GARAN
|11,79
|376.659.943
|% -0,76
|
|EKGYO
|2,39
|237.154.806
|% 0,84
|
|YKBNK
|3,75
|307.658.161
|% -1,57
|
|KRDMD
|13,29
|1.073.848.665
|% -0,45
|
|THYAO
|29,06
|1.554.243.080
|% 0,97
|
|SKBNK
|1,06
|42.955.053
|% 0,00
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5134
|13,5334
|% -0,36
|
|Euro
|15,5025
|15,5204
|% -0,39
|
|Sterlin
|18,5166
|18,6094
|% -0,18
|
|Frank
|14,8071
|14,8963
|% -0,22
|
|Riyal
|3,5927
|3,6107
|% -0,41
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|4,95
|
|Altın Gr.
|793
|793
|-2,29
|
|Cumhuriyet
|5.287
|5.366
|-80,00
|
|Tam
|5.261
|5.394
|-78,49
|
|Yarım
|2.543
|2.609
|-37,97
|
|Çeyrek
|1.275
|1.305
|-18,99
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,23
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,07
|10,07
|-0,01
|
|B. Petrol
|84,70
|84,70
|0,23
|
Seans Raporu
11:08
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11:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, ASELS, ISCTR
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11:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 97 kaybederek (% -0.53 ) 1, 857
-
11:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QNBFB, PKENT, EMNIS
-
11:22
LINK, KLNMA, DOAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:22
ERCB, PRKAB, UZERB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında