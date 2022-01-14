***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.01.2022 11:25
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2021/12
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Global Yatırım A.Ş. 161.766,5 % 0,0166 % 0,4101 % 2.470,475
İş Yatırım A.Ş. 69.414,91 % 0,0056 % 0,176 % 3.150,6496
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993850
BIST
11:162.060
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -10,60
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.059
11:1613,5371
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0449
|Açılış
|: 13,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4816
11:1615,5223
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0593
|Açılış
|: 15,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6726
En Düşük
15,4530
11:16794,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,04
|Açılış
|: 794,29
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
792,08
BIST En Aktif Hisseler11:14
|PKENT
|350,60
|27.898.045
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|182.986
|% 9,98
|
|EMNIS
|28,90
|1.821.307
|% 9,97
|
|KLNMA
|17,96
|251.189
|% 8,26
|
|DOAS
|49,04
|80.043.835
|% 7,88
|
|UZERB
|67,35
|980.751
|% -9,96
|
|BRMEN
|2,28
|572.075
|% -9,88
|
|INTEM
|97,00
|1.769.862
|% -9,43
|
|ERCB
|55,65
|5.391.840
|% -5,03
|
|DOBUR
|107,50
|5.097.992
|% -4,87
|
|THYAO
|29,08
|1.656.163.173
|% 1,04
|
|KRDMD
|13,29
|1.099.870.485
|% -0,45
|
|EREGL
|31,36
|444.946.058
|% -0,82
|
|SISE
|15,10
|409.848.263
|% 0,33
|
|GARAN
|11,77
|388.409.498
|% -0,93
|
|EKGYO
|2,39
|237.450.926
|% 0,84
|
|KRDMD
|13,29
|1.099.870.485
|% -0,45
|
|YKBNK
|3,76
|310.791.537
|% -1,31
|
|THYAO
|29,08
|1.656.163.173
|% 1,04
|
|SKBNK
|1,06
|43.027.402
|% 0,00
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5154
|13,5239
|% -0,43
|
|Euro
|15,5000
|15,5202
|% -0,39
|
|Sterlin
|18,4939
|18,5866
|% -0,30
|
|Frank
|14,7914
|14,8805
|% -0,32
|
|Riyal
|3,5894
|3,6074
|% -0,50
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|6,18
|
|Altın Gr.
|794
|794
|-1,11
|
|Cumhuriyet
|5.287
|5.366
|-80,00
|
|Tam
|5.261
|5.394
|-78,49
|
|Yarım
|2.543
|2.609
|-37,97
|
|Çeyrek
|1.275
|1.305
|-18,99
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,26
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,09
|10,10
|0,02
|
|B. Petrol
|84,77
|84,77
|0,30
|